रूसी तेल टैंकरों पर काला सागर में पानी के नीचे हुआ ड्रोन अटैक, यूक्रेन ने ली जिम्मेदारी

काला सागर में यूक्रेनी अंडरवाटर ड्रोनों ने रूस के दो तेल टैंकरों पर हमला किया। इस बात की यूक्रेनी अधिकारी ने पुष्टि की है। दोनों टैंकर रूस की शैडो फ्लीट का हिस्सा माने जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसबीयू और नौसेना के संयुक्त अभियान में सी बेबी समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि रूस की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई।