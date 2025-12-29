‘इंसान-जैसी एआई पर अब लगाम कसने की तैयारी में चीन, ड्राफ्ट नियम जारी किए

ड्राफ्ट नियमों के अनुसार कंपनियों को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि यूजर किसी इंसान से नहीं, बल्कि एआई से बातचीत कर रहा है। लॉग-इन के समय, हर दो घंटे में और तब भी चेतावनी देनी होगी, जब सिस्टम को लगे कि यूजर उस पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो रहा है। मकसद साफ है, डिजिटल रिश्ते असली दुनिया की जगह न ले लें।