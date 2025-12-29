29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘इंसान-जैसी एआई पर अब लगाम कसने की तैयारी में चीन, ड्राफ्ट नियम जारी किए

साइबरस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना ने इंसानों जैसी बातचीत और भावनात्मक जुड़ाव दिखाने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम्स को नियंत्रित करने के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 29, 2025

China AI draft rules

AI Generated Image

China AI draft rules: इंसान की तरह बात करने, सोचने और भावनात्मक रिश्ता बनाने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीकों पर चीन अब लगाम कसने की तैयारी में है। साइबरस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना (सीएसी) ने ऐसे एआई सिस्टम्स के लिए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं, जिनका मकसद सामाजिक संतुलन और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

नए नियमों के तहत किसी भी नए एआई फीचर को लॉन्च करने से पहले सुरक्षा आकलन रिपोर्ट अनिवार्य होगी। वहीं, जैसे ही किसी सेवा के 10 लाख रजिस्टर्ड या एक लाख मासिक सक्रिय यूजर पूरे होंगे, वह अतिरिक्त निगरानी और रिपोर्टिंग के दायरे में आ जाएगी।

यूजर को बताना होगा, 'मैं एआई हूं'

ड्राफ्ट नियमों के अनुसार कंपनियों को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि यूजर किसी इंसान से नहीं, बल्कि एआई से बातचीत कर रहा है। लॉग-इन के समय, हर दो घंटे में और तब भी चेतावनी देनी होगी, जब सिस्टम को लगे कि यूजर उस पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो रहा है। मकसद साफ है, डिजिटल रिश्ते असली दुनिया की जगह न ले लें।

भावनात्मक पकड़ पर ब्रेक

नियमों का सबसे संवेदनशील पहलू मानसिक और भावनात्मक जोखिमों से जुड़ा है। कंपनियों को यूज़र के व्यवहार, भावनात्मक प्रतिक्रिया और संभावित लत पर नजर रखनी होगी। अगर अत्यधिक निर्भरता के संकेत मिलते हैं, तो एआई को संवाद सीमित करना, चेतावनी देना या खुद पीछे हटना होगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा की ‘लाल रेखा’

चीन ने दो टूक कहा है कि ह्यूमन—लाइक एआई ‘कोर सोशलिस्ट वैल्यूज’ के दायरे में ही काम करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने, अफवाह, हिंसा या अश्लीलता फैलाने वाला कंटेंट अस्वीकार्य होगा। इसके लिए एथिकल रिव्यू, एल्गोरिदम जांच और डेटा सुरक्षा को अनिवार्य किया गया है।

दुनिया में क्या स्थिति है

यूरोपीय संघ का एआई एक्ट पारदर्शिता और जोखिम नियंत्रण पर आधारित है। अमरीका में कोई राष्ट्रीय कानून नहीं, लेकिन कुछ राज्यों में सीमित नियम हैं। ब्रिटेन समेत कई देश गाइडलाइंस तक सीमित हैं। फर्क यही है कि चीन नियंत्रण और वैचारिक सीमाओं पर जोर देता है, जबकि पश्चिम यूजर अधिकारों और जोखिम प्रबंधन को प्राथमिकता देता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Dec 2025 05:03 am

Hindi News / World / ‘इंसान-जैसी एआई पर अब लगाम कसने की तैयारी में चीन, ड्राफ्ट नियम जारी किए

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

सूरीनाम में 5 बच्चों समेत 9 लोगों की चाकू मारकर हत्या, हमलावर को पुलिस ने पकड़ा

AI Generated Image
विदेश

एक्सप्लेनर: दुनिया भर में ग्लेशियर झीलों से तबाही, जानिए 120 सालों में कितना बढ़ा खतरा?

Glacial outburst
विदेश

सोशल मीडिया पर दूसरी महिलाओं की तस्वीरें लाइक करना पड़ा महंगा, तुर्की कोर्ट ने पति को ठहराया दोषी

court
विदेश

वो हिंदुओं पर…अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर भारत ने उठाई आवाज तो बौखला उठी यूनुस सरकार, जानें क्या कहा

भारत की चिंता पर बांग्लादेश ने दी प्रतिक्रिया
विदेश

'बंकरों में चले जाओ' Operation Sindoor के दौरान डर गए थे पाकिस्तानी राष्ट्रपति

Operation Sindoor,Pakistan President,Asif Ali Zardari,
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.