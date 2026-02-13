मध्य-पूर्व में बढ़ेगा टकराव? ईरान पर दबाव बनाने के लिए US ने उतारा दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर

पहले से ही अरब देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी हमले से इस क्षेत्र में एक और बड़ा संघर्ष भड़क सकता है, जबकि मध्य पूर्व अभी भी गाजा पट्टी में इज़राइल-हमास युद्ध के प्रभावों से जूझ रहा है। इसी बीच, ईरान में पिछले महीने देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर हुए दमन में मारे गए हजारों लोगों की 40वें दिन की शोक सभाएं हो रही हैं। इससे प्रतिबंधों से जूझ रहे इस्लामिक गणराज्य पर आंतरिक दबाव और बढ़ रहा है।