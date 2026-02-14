14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ड्रग तस्करी के खिलाफ अमेरिकी सेना की बड़ी कार्रवाई, तीन की मौत

कैरिबियन में अमेरिकी सैन्य हमले में ड्रग तस्करी के आरोपी मारे गए। सैन्य कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Feb 14, 2026

ड्रग तस्करी के खिलाफ अमेरिकी सेना की कार्रवाई (Video Screenshot)

कैरिबियन सागर में ड्रग तस्करी के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई तेज हो गई है। यूएस साउदर्न कमांड ने एक संदिग्ध नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाली नाव पर घातक हमला किया, जिसमें तीन लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। इस ऑपरेशन का वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया गया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है।

वायरल वीडियो में दिखा समुद्र के बीच धमाका

यूएस साउदर्न कमांड द्वारा जारी वीडियो में एक नाव को कैरिबियन सागर में आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता है। कुछ ही क्षणों बाद नाव अचानक आग की लपटों में घिर जाती है और जोरदार विस्फोट के साथ समुद्र में ध्वस्त हो जाती है। अधिकारियों के मुताबिक, यह नाव ड्रग तस्करी के मार्ग से गुजर रही थी और अवैध गतिविधियों में शामिल थी।

ट्रंप प्रशासन की सख्त नीति

शुक्रवार को हुए इस हमले के बाद कथित तौर पर ड्रग्स से भरी नौकाओं पर की गई सैन्य कार्रवाइयों में मरने वालों की कुल संख्या 133 तक पहुंच गई है। रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर की शुरुआत से अब तक कैरिबियन सागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में कम से कम 38 सैन्य हमले किए जा चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने पहले ही स्पष्ट किया है कि अमेरिका, लैटिन अमेरिका में सक्रिय ड्रग कार्टेल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में है। उन्होंने इन हमलों को अमेरिका में ड्रग्स के प्रवाह को रोकने के लिए “आवश्यक और निर्णायक कदम” बताया है।

रक्षा सचिव का दावा

इस बीच, अमेरिकी रक्षा सचिव ने दावा किया कि हालिया सैन्य कार्रवाई के बाद कुछ प्रमुख तस्करों ने अपने मादक पदार्थों के ऑपरेशन अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है। हालांकि, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किए गए इस दावे के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण या विस्तृत जानकारी साझा नहीं की।

ड्रग तस्करी पर अमेरिका की बढ़ती सैन्य सख्ती

विशेषज्ञों का मानना है कि कैरिबियन और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र लंबे समय से ड्रग तस्करी के प्रमुख समुद्री मार्ग रहे हैं। हालिया हमले इस बात का संकेत हैं कि अमेरिका अब इन मार्गों पर सैन्य स्तर पर निगरानी और कार्रवाई को और अधिक आक्रामक बना रहा है। ड्रग तस्करी के खिलाफ जारी यह अभियान आने वाले समय में क्षेत्रीय सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय कानून और अमेरिका-लैटिन अमेरिका संबंधों पर भी व्यापक प्रभाव डाल सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

14 Feb 2026 11:41 am

Published on:

14 Feb 2026 11:40 am

Hindi News / World / ड्रग तस्करी के खिलाफ अमेरिकी सेना की बड़ी कार्रवाई, तीन की मौत

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया भड़काऊ बयान, कहा-अमेरिका तेहरान के खिलाफ...

Donald Trump, Ali Khamenei
विदेश

खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश का मामला: भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क कोर्ट में गुनाह कबूला

Khalistani terrorist Gurpatwant Singh Pannun
विदेश

Bangladesh Election: कौन हैं वह चार हिंदू उम्मीदवार, जो चुनावी बाजी जीतकर पहुंचे जातीय संसद

Bangladesh Election
विदेश

ताइवान को घेरने की कोशिश में ड्रैगन, सीमा के पास बढ़ी सैन्य की हलचल

aircraft
विदेश

आज PM पद की शपथ ले सकते हैं तारिक रहमान, PM मोदी से बातचीत के बाद भारत को लेकर कहा- ‘रिश्ते मजबूत होंगे’

PM Modi Calls Tarique Rahman0
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.