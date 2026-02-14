ड्रग तस्करी के खिलाफ अमेरिकी सेना की बड़ी कार्रवाई, तीन की मौत

शुक्रवार को हुए इस हमले के बाद कथित तौर पर ड्रग्स से भरी नौकाओं पर की गई सैन्य कार्रवाइयों में मरने वालों की कुल संख्या 133 तक पहुंच गई है। रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर की शुरुआत से अब तक कैरिबियन सागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में कम से कम 38 सैन्य हमले किए जा चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने पहले ही स्पष्ट किया है कि अमेरिका, लैटिन अमेरिका में सक्रिय ड्रग कार्टेल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में है। उन्होंने इन हमलों को अमेरिका में ड्रग्स के प्रवाह को रोकने के लिए “आवश्यक और निर्णायक कदम” बताया है।