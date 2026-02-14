आज PM पद की शपथ ले सकते हैं तारिक रहमान, PM मोदी से बातचीत के बाद भारत को लेकर कहा- ‘रिश्ते मजबूत होंगे’

कट्टरपंथियों के उभार और पूर्व पीएम शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद बांग्लादेश में मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौर में हिंदुओं सहित अन्य अल्पसंख्यकों पर जमकर अत्याचार हुए। हिंसा में करीब दो दर्जन से अधिक हिंदुओं की नृशंस हत्या की गई और मंदिर, मकान व सांस्कृतिक स्थल जलाए गए। यूनुस सरकार ने न केवल भारत से शत्रुता जैसा व्यवहार किया बल्कि चीन व पाकिस्तान से इतनी तेजी से संबंध बनाए जो खुद बांग्लादेश के राष्ट्रीय हितों के अनुकूल नहीं थे और नई दिल्ली-ढाका संबंधों के लिए तो बिलकुल भी नहीं।