खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश का मामला: भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क कोर्ट में गुनाह कबूला

अमेरिकी अदालत में दोष स्वीकार करने के बाद सजा सुनाते हुए जज ने मामले की गंभीरता पर जोर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह साजिश अमेरिकी धरती पर एक ऐसे व्यक्ति को निशाना बनाने की थी, जो अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर रहा था। न्यूयॉर्क स्थित Federal Bureau of Investigation (FBI) ने कहा कि यह मामला विदेशी नागरिकों द्वारा अमेरिका में रहने वाले लोगों को धमकाने या नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश के खिलाफ एजेंसी की सख्त कार्रवाई को दर्शाता है। यह मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में रहा और भारत-अमेरिका संबंधों के संदर्भ में संवेदनशील माना जा रहा है।