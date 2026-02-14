Bangladesh Election: कौन हैं वह चार हिंदू उम्मीदवार, जो चुनावी बाजी जीतकर पहुंचे जातीय संसद

वहीं, जमात ए इस्लामी की टिकट पर खलुना-1 सीट से चुनाव लड़ रहे हिंदू प्रत्याशी कृष्णा नंदी चुनाव हार गए। गोपालगंज-3 से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे बांग्लादेश जातीय हिंदू महाजोत के महासचिव गोविंद चंद्र प्रमाणिक 26000 वोट से बीएनपी से हारे। बागेरहाट-1 सीट से बीएनपी उम्मीदवार कपिल कृष्ण मंडल और बागेरहाट-4 सीट से सोमनाथ डे को हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव में कुल 79 अल्पसंख्यक उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें 10 महिलाएं भी शामिल थीं।