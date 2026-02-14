कैसा होगा ‘नया बांग्लादेश’ और भारत का रिश्ता? चुनाव जीतने के बाद तारीक रहमान ने साफ किया अपना स्टैंड

Tarique Rahman India Bangladesh Relations: बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद भारत के रिश्तों में कड़वाहट आ गई है। अब आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) को प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है। इसके बाद अब भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध कैसे होंगे इसकी चर्चाए जोड़ पकड़ रही है। बांग्लादेश के भावी प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने शनिवार को कहा कि देश और उनकी जनता के हित में बांग्लादेश की विदेश नीति का प्लान तैयार करेंगे। उन्होंने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, यह जीत बांग्लादेश की है। यह जीत लोकतंत्र की है। यह जीत उन लोगों की है जो लोकतंत्र की आकांक्षा रखते हैं और इसके लिए बलिदान देते हैं।