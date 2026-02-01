पाकिस्तानी छात्रों को महंगा पड़ा भारत का राष्ट्रगान गाना! शहबाज सरकार ने दिया ऐसा दंड, देखें VIDEO

घटना की शुरुआत तब हुई जब फार्मेसी थर्ड ईयर के छात्र जिब्रान रियाज ने संगीत आयोजन में सीने पर हाथ रखकर 'जन गण मन' गाना शुरू किया। उनका साथी फार्मेसी फोर्थ ईयर का सैयद रियाज अहमद भी जोश में शामिल हो गया। अन्य छात्रों ने इस पल को वीडियो में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। Megh Updates नाम की आईडी से यह वीडियो शेयर किया गया है। वीडियो के कैप्शन में लिखा गया, 'पाकिस्तान की बाचा खान यूनिवर्सिटी में एक एक्सपो के दौरान भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन गूंज रहा है! बहादुर स्टूडेंट जिबरान रियाज़ के नेतृत्व में – पश्तूनों पर ज़ुल्म का बोझ अब खत्म हो गया है। यह इतिहास बन रहा है! जय हिंद!' वीडियो में छात्र जोश के साथ राष्ट्रगान गाते नजर आ रहे हैं, जो भारत में काफी वायरल हो रहा है।