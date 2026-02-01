14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पाकिस्तानी छात्रों को महंगा पड़ा भारत का राष्ट्रगान गाना! शहबाज सरकार ने दिया ऐसा दंड, देखें VIDEO

घटना की शुरुआत तब हुई जब फार्मेसी थर्ड ईयर के छात्र जिब्रान रियाज ने संगीत आयोजन में सीने पर हाथ रखकर 'जन गण मन' गाना शुरू किया। उनका साथी फार्मेसी फोर्थ ईयर का सैयद रियाज अहमद भी जोश में शामिल हो गया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Feb 14, 2026

Khaiber Pakhtunkhwa

पाकिस्तानी छात्रों ने गाया भारत का राष्ट्रगान 'जन गण मन'

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वाह प्रांत में स्थित बच्चा खान विश्वविद्यालय में एक वायरल वीडियो ने तहलका मचा दिया है। विश्वविद्यालय के यूथ फेस्टिवल और एक्सपो के दौरान चार छात्रों ने भारत का राष्ट्रगान 'जन गण मन' गाया, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें रस्टिकेट (निष्कासित) कर दिया। यह घटना 12 से 15 फरवरी 2026 तक चले फेस्टिवल के दौरान हुई, और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया, जिससे पाकिस्तानी सरकार और कट्टरपंथी तत्व भड़क उठे।

पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में छात्रों ने गाया भारत का राष्ट्रगान

घटना की शुरुआत तब हुई जब फार्मेसी थर्ड ईयर के छात्र जिब्रान रियाज ने संगीत आयोजन में सीने पर हाथ रखकर 'जन गण मन' गाना शुरू किया। उनका साथी फार्मेसी फोर्थ ईयर का सैयद रियाज अहमद भी जोश में शामिल हो गया। अन्य छात्रों ने इस पल को वीडियो में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। Megh Updates नाम की आईडी से यह वीडियो शेयर किया गया है। वीडियो के कैप्शन में लिखा गया, 'पाकिस्तान की बाचा खान यूनिवर्सिटी में एक एक्सपो के दौरान भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन गूंज रहा है! बहादुर स्टूडेंट जिबरान रियाज़ के नेतृत्व में – पश्तूनों पर ज़ुल्म का बोझ अब खत्म हो गया है। यह इतिहास बन रहा है! जय हिंद!' वीडियो में छात्र जोश के साथ राष्ट्रगान गाते नजर आ रहे हैं, जो भारत में काफी वायरल हो रहा है।

बच्चा खान यूनिवर्सिटी में मचा हड़कंप

विश्वविद्यालय प्रशासन ने चार छात्रों—जिब्रान रियाज, सैयद रियाज अहमद, बशीर कान (सेकेंड ईयर) और मुराद खान—पर सख्त कार्रवाई की। आरोप लगाए गए कि उन्होंने देश-विरोधी नारे लगाए, विश्वविद्यालय और हॉस्टल के नियम तोड़े, राष्ट्रगान को ऐसे प्रस्तुत किया जिससे अशांति फैली और राष्ट्रीय एकता भंग हुई। वीडियो वायरल होने के बाद कट्टरपंथियों ने दबाव बनाया, और जिब्रान रियाज से जबरन पाकिस्तानी सेना के पक्ष में बयान भी करवाया गया। छात्रों ने सफाई दी कि यह सिर्फ मनोरंजन के लिए था, और उनके भारत के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है।

सोशल मीडिया पर बहस

यह घटना ऐसे समय हुई है जब चरसड्डा में कुछ दिन पहले जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी उमर शेख की जिहादी तकरीर को पुलिस सुरक्षा मिली थी, और जैश के झंडे वाले रोडशो निकले थे। इस विरोधाभास ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। भारत में कई यूजर्स ने छात्रों की हिम्मत की तारीफ की और इसे 'पाकिस्तान में बदलाव की शुरुआत' बताया, जबकि पाकिस्तान में इसे देशद्रोह करार दिया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

जेल में पूर्व पीएम इमरान खान की हालत देखकर सन्न रह गए सुप्रीम कोर्ट के जज, अहम फैसला सुनाया तो उठ गई बड़ी मांग
विदेश
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

14 Feb 2026 07:37 pm

Hindi News / World / पाकिस्तानी छात्रों को महंगा पड़ा भारत का राष्ट्रगान गाना! शहबाज सरकार ने दिया ऐसा दंड, देखें VIDEO

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

India vs Pak: जय शाह और मोहसिन नकवी एक साथ देखेंगे मैच, न्यूयॉर्क में होगी बड़ी 'क्रिकेट डिप्लोमेसी'

T20 World Cup Jay Shah Mohsin Naqvi
क्रिकेट

कैसा होगा ‘नया बांग्लादेश’ और भारत का रिश्ता? चुनाव जीतने के बाद तारीक रहमान ने साफ किया अपना स्टैंड

Tarique Rahman
विदेश

जेल में पूर्व पीएम इमरान खान की हालत देखकर सन्न रह गए सुप्रीम कोर्ट के जज, अहम फैसला सुनाया तो उठ गई बड़ी मांग

विदेश

बांग्लादेश चुनाव में कहां हुई गड़बड़ी? दूसरे देश से निगरानी करने पहुंचे नेता ने बताई पूरी सच्चाई

विदेश

चुनाव जीतने के बाद पहली बार बोले तारिक रहमान, भाषण में कह दी ये बड़ी बात

Tarique Rahman
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.