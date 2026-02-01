T20 World Cup: जय शाह और मोहसिन नकवी एक साथ देखेंगे भारत-पाकिस्तान का मैच ? सामने आया बड़ा अपडेट

जय शाह और मोहसिन नकवी साथ देखेंगे मैच। ( सांकेतिक फोटो: AI)
Nassau County Stadium: भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बावजूद जब-जब क्रिकेट मैच (India vs Pakistan) होता है, तब-तब दोनों देशों के दर्शकों को इसका बेसब्री से इंतजार रहता है। वह समय आ गया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, टी20 वर्ल्ड कप के दौरान होने वाले इस महामुकाबले में एक दुर्लभ नजारा देखने को मिल सकता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव जय शाह (Jay Shah) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी एक ही स्टैंड में बैठ कर यह मैच देख सकते हैं। इसे 'क्रिकेट डिप्लोमेसी' (Cricket Diplomacy) की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह बहुप्रतीक्षित मुलाकात टी20 वर्ल्ड कप के दौरान न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी (Mohsin Naqvi) यह मैच देखने के लिए विशेष रूप से अमेरिका पहुंच रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि मैच (BCCI vs PCB) के दौरान या बाद में दोनों क्रिकेट प्रमुखों के बीच अनौपचारिक बैठक भी हो सकती है। इस मुलाकात का मुख्य एजेंडा आगामी आईसीसी टूर्नामेंट्स, विशेषकर चैम्पियंस ट्रॉफी, के आयोजन को लेकर चर्चा करना हो सकता है।
दोनों देशों के बीच क्रिकेट संबंध हमेशा से ही राजनीतिक तनाव का शिकार रहे हैं।
2008: मुंबई आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सिरीज खेलना बंद कर दिया।
2012-13: पाकिस्तान ने भारत का दौरा किया था, जो आखिरी द्विपक्षीय सिरीज थी।
हाइब्रिड मॉडल: हाल ही में एशिया कप को लेकर विवाद हुआ था, जिसे बाद में 'हाइब्रिड मॉडल' (पाकिस्तान और श्रीलंका में मैच) के तहत सुलझाया गया।
वीजा विवाद: 2023 वनडे वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तानी प्रशंसकों और पत्रकारों को वीजा मिलने में देरी भी एक बड़ा मुद्दा था।
जय शाह वर्तमान में विश्व क्रिकेट के सबसे शक्तिशाली चेहरों में से एक हैं। वे भारत के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं, लेकिन क्रिकेट प्रशासन में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। वे बीसीसीआई सचिव होने के साथ-साथ वे एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के भी अध्यक्ष रहे हैं। उनके कार्यकाल में आईपीएल की ब्रांड वैल्यू आसमान छू गई है और महिला प्रीमियर लीग (WPL) की सफल शुरुआत हुई। विश्व क्रिकेट की आर्थिक शक्ति का केंद्र भारत है, और जय शाह के फैसलों का असर आईसीसी (ICC) की नीतियों पर साफ दिखाई देता है। वे कड़े फैसले लेने और भारतीय हितों को वैश्विक मंच पर रखने के लिए जाने जाते हैं।
मोहसिन नकवी पाकिस्तान के एक रसूखदार और बहुआयामी व्यक्तित्व वाले नेता हैं। उनका प्रोफाइल केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है। वे पाकिस्तान के वर्तमान आंतरिक मंत्री (Interior Minister) हैं। इससे पहले वे पंजाब प्रांत के कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मूल रूप से वे एक मीडिया मुगल हैं और पाकिस्तान के एक बड़े न्यूज नेटवर्क के मालिक हैं। पीसीबी अध्यक्ष के रूप में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की पूर्ण वापसी और चैंपियंस ट्रॉफी का सफल आयोजन सुनिश्चित करना है। वे जय शाह के साथ संबंधों को सुधारकर इस गतिरोध को तोड़ना चाहते हैं।
मोहसिन नकवी पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री भी हैं और जय शाह एक हाई-प्रोफाइल व्यक्ति हैं, इसलिए न्यूयॉर्क स्टेडियम में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए जाएंगे। दोनों देशों के नागरिकों के अलावा प्रवासी भारतीय और प्रवासी पाकिस्तानी दर्शक भी देखेंगे।
ध्यान रहे कि अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है और वे अब अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समूह (मेक्सिकन लोगों के बाद) बन गए हैं। इनकी कुल अनुमानित संख्या लगभग 52 लाख से 57 लाख (5.2 - 5.7 Million) है।भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के जनवरी 2025 के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में कुल 56.9 लाख (5.69 Million) भारतीय रहते हैं। भारतीय मूल के लगभग 37.8 लाख लोग हैं,जिनके पास अमेरिकी नागरिकता है। जबकि अनिवासी भारतीय लगभग 19.2 लाख ,जो भारतीय नागरिक हैं, जैसे वीज़ा होल्डर्स व छात्र आदि। प्यू रिसर्च और यूएस सेन्सस के 2023 के आंकड़ों के मुताबिक यह संख्या लगभग 52 लाख बताई गई थी।
पाकिस्तानी समुदाय अमेरिका में दक्षिण एशियाई समूहों में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन उनकी संख्या भारतीयों की तुलना में कम है। इनकी कुल अनुमानित संख्या लगभग 6.8 लाख से 7 लाख है। अमेरिकी सेन्सस (2023): यूएस सेन्सस ब्यूरो के 2023 के डेटा के अनुसार, अमेरिका में खुद को 'पाकिस्तानी' बताने वाले लोगों की संख्या करीब 6,84,000 है। जबकि पाकिस्तानी दूतावास और कम्युनिटी संगठनों का मानना है कि वास्तविक संख्या इससे अधिक हो सकती है, जो करीब 8 लाख से 10 लाख (1 Million) के बीच आंकी गई है, क्योंकि कई लोग जनगणना में शामिल नहीं हो पाते।
इस खबर पर क्रिकेट विशेषज्ञों की मिली-जुली प्रतिक्रिया है। पूर्व क्रिकेटरों का मानना है कि बोर्ड अध्यक्षों का मिलना सकारात्मक संकेत है। एक वरिष्ठ खेल पत्रकार ने कहा, "अगर जय शाह और नकवी के बीच बातचीत सफल होती है, तो यह भविष्य में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट की बहाली का रास्ता खोल सकता है, हालांकि यह पूरी तरह से दोनों सरकारों की मंजूरी पर निर्भर करेगा।"
शाह और नकवी के बीच इस मुलाकात के बाद नजरें इस बात पर रहेंगी कि क्या बीसीसीआई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने पर विचार करेगा या फिर से 'हाइब्रिड मॉडल' की मांग दोहराएगा। आईसीसी के अधिकारियों के साथ होने वाली बैठक में इस पर अंतिम मुहर लग सकती है। इसे केवल एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि एक वीआईपी डिप्लोमेटिक समिट की तरह देखा जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
T20 World Cup 2026