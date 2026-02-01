T20 World Cup: जय शाह और मोहसिन नकवी एक साथ देखेंगे भारत-पाकिस्तान का मैच ? सामने आया बड़ा अपडेट

Nassau County Stadium: भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बावजूद जब-जब क्रिकेट मैच (India vs Pakistan) होता है, तब-तब दोनों देशों के दर्शकों को इसका बेसब्री से इंतजार रहता है। वह समय आ गया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, टी20 वर्ल्ड कप के दौरान होने वाले इस महामुकाबले में एक दुर्लभ नजारा देखने को मिल सकता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव जय शाह (Jay Shah) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी एक ही स्टैंड में बैठ कर यह मैच देख सकते हैं। इसे 'क्रिकेट डिप्लोमेसी' (Cricket Diplomacy) की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह बहुप्रतीक्षित मुलाकात टी20 वर्ल्ड कप के दौरान न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी (Mohsin Naqvi) यह मैच देखने के लिए विशेष रूप से अमेरिका पहुंच रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि मैच (BCCI vs PCB) के दौरान या बाद में दोनों क्रिकेट प्रमुखों के बीच अनौपचारिक बैठक भी हो सकती है। इस मुलाकात का मुख्य एजेंडा आगामी आईसीसी टूर्नामेंट्स, विशेषकर चैम्पियंस ट्रॉफी, के आयोजन को लेकर चर्चा करना हो सकता है।