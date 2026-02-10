T20 World Cup 2026, IND vs PAK: 15 फरवरी को होने वाले भारत-पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप मैच का सस्पेंस खत्‍म तो हुआ, मगर साथ ही नकवी ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। मैच के लिए राजी होने से कुछ घंटे पहले, नकवी ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर का नाम लेते हुए कहा कि न तो वह और न ही उनकी सरकार भारत या आईसीसी (ICC) की किसी धमकी से डरने वाली है। हफ्तों चले ड्रामे, बॉयकॉट की धमकियों और लंबी बातचीत के बाद आखिरकार सोमवार को पाकिस्तान मैच खेलने के लिए तैयार हो गया।