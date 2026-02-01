10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

USA ने पाकिस्तान के 9 बल्लेबाजों को किया ढेर, 6 बल्लेबाजों से पार नहीं हो पाया दहाई का भी आंकड़ा

PAK vs USA T20 World Cup 2026: पाकिस्तान के 3 बल्लेबाजों को छोड़कर कोई भी यूएसए के गेंदबाजों के आगे ज्यादा देर नहीं टिक पाया।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Feb 10, 2026

PAK vs USA T20 World Cup 2026

पाकिस्तान बनाम USA (फोटो- IANS)

PAK vs USA Score Update: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का 12वां मुकाबला कोलंबो के इंग्लिश स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 190 रन बनाए। सामने वही टीम थी जिसने पिछले टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को पहले ही राउंड से बाहर का रास्ता दिखा दिया था।

इस बार भी 11 में से सिर्फ तीन बल्लेबाज ही पिच पर थोड़ी देर टिक सके, जबकि बाकी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। मुकाबले में अमेरिका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। साइम अयूब और साहिबजादा फरहान ने पारी की शुरुआत की और दोनों ने तेजी से खेलते हुए 5 ओवर में ही 54 रन जोड़ दिए। हालांकि छठे ओवर की पहली गेंद पर साइम अयूब आउट हो गए।

इसके बाद कप्तान सलमान आगा आए, लेकिन वह सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद बाबर आजम और साहिबजादा फरहान के बीच अच्छी साझेदारी हुई। इस दौरान फरहान जहां तेजी से रन बनाते नजर आए, वहीं बाबर आजम काफी धीमी बल्लेबाजी करते दिखे। हालांकि बाद में उन्होंने स्ट्राइक रेट बढ़ाया, लेकिन 32 गेंदों में 46 रन बनाकर आउट हो गए।

फिर चमके शेडली वैन

इसके बाद साहिबजादा फरहान भी पवेलियन लौट गए, लेकिन उन्होंने 41 गेंदों में 73 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें छह चौके और पांच छक्के शामिल थे। आखिर में शादाब खान ने 12 गेंदों में 30 रन की तूफानी पारी खेली, जिससे पाकिस्तान 190 रन तक पहुंचने में सफल रहा। अमेरिका के लिए शेडली वैन ने चार विकेट चटकाए। उन्होंने चार ओवर में सिर्फ 25 रन दिए। इसके अलावा मोहम्मद मोहसिन, हरमीत सिंह और सौरव नेत्रावलकर को भी एक-एक सफलता मिली।

ये भी पढ़ें

ICC के फैसले के बाद बांग्लादेश भी होश में आया, नहीं मिली पेनल्टी तो कहा- हम इंडिया के साथ मिलकर…
क्रिकेट
Jay Shah

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

T20 World Cup 2026

Published on:

10 Feb 2026 09:05 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / USA ने पाकिस्तान के 9 बल्लेबाजों को किया ढेर, 6 बल्लेबाजों से पार नहीं हो पाया दहाई का भी आंकड़ा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

10 विकेट से टी20 वर्ल्डकप मैच जीतने वाली छठी टीम बनी न्यूजीलैंड, भारत से नहीं हो पाया आज तक

खेल

न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक जीत, ओपनर्स ने मचाया हाहाकार, टी20 वर्ल्डकप इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

NZ vs UAE
क्रिकेट

2 साल से बदले के लिए तड़प रहा था अफगानिस्तान! अफ्रीका ने दी थी करारी शिकस्त, हिसाब होगा बराबर?

AFG vs SA T20 World Cup 2026
क्रिकेट

अभिषेक शर्मा की सैलरी सुंदर-सिराज से भी कम, लेकिन हर मैच के लिए अलग से मिलेंगे इतने लाख रुपए

Sunil Gavaskar on Ishan Kishan vs Sanju Samson
क्रिकेट

ICC के फैसले के बाद बांग्लादेश भी होश में आया, नहीं मिली पेनल्टी तो कहा- हम इंडिया के साथ मिलकर…

Jay Shah
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.