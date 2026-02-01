USA ने पाकिस्तान के 9 बल्लेबाजों को किया ढेर, 6 बल्लेबाजों से पार नहीं हो पाया दहाई का भी आंकड़ा

इसके बाद साहिबजादा फरहान भी पवेलियन लौट गए, लेकिन उन्होंने 41 गेंदों में 73 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें छह चौके और पांच छक्के शामिल थे। आखिर में शादाब खान ने 12 गेंदों में 30 रन की तूफानी पारी खेली, जिससे पाकिस्तान 190 रन तक पहुंचने में सफल रहा। अमेरिका के लिए शेडली वैन ने चार विकेट चटकाए। उन्होंने चार ओवर में सिर्फ 25 रन दिए। इसके अलावा मोहम्मद मोहसिन, हरमीत सिंह और सौरव नेत्रावलकर को भी एक-एक सफलता मिली।