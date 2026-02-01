न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक जीत, ओपनर्स ने मचाया हाहाकार, टी20 वर्ल्डकप इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

दूसरी ओर मोहम्मद वसीम ने अपना अर्धशतक पूरा किया और 45 गेंदों में 66 रन बनाकर नाबाद रहे। इस दौरान उन्होंने चार चौके और तीन छक्के लगाए। आखिर में मयंक कुमार ने 13 गेंदों में 21 रन की पारी खेलकर यूएई को 170 के पार पहुंचा दिया। न्यूजीलैंड के लिए मैट हेनरी ने चार ओवर में 37 रन देकर दो विकेट लिए। इसके अलावा लॉकी फर्ग्यूसन और कप्तान मिचेल सैंटनर को भी एक-एक सफलता मिली। ग्लेन फिलिप्स ने भी गेंदबाजी में हाथ आजमाया और दो ओवर में 30 रन देकर एक विकेट चटकाया।