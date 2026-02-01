10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक जीत, ओपनर्स ने मचाया हाहाकार, टी20 वर्ल्डकप इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

Record Win for New Zealand: टी20 क्रिकेट में यह न्यूजीलैंड के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। इससे पहले 2020 में वेस्टइंडीज के खिलाफ ग्लेन फिलिप्स और डेवोन कॉनवे ने 184 रनों की साझेदारी की थी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Feb 10, 2026

NZ vs UAE

न्यूजीलैंड बनाम UAE (फोटो- IANS)

New Zealand vs UAE Highlights: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 11वें मुकाबले में न्यूजीलैंड ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। यूएई के खिलाफ न्यूजीलैंड ने सिर्फ 92 गेंदों में मैच जीत लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए यूएई की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 173 रन बनाए। 174 रनों के लक्ष्य को न्यूजीलैंड ने 15.2 ओवर में हासिल कर लिया और इस दौरान उसका एक भी विकेट नहीं गिरा।

ओपनर्स ने लगाई रिकॉर्ड की झड़ी

टिम शेफर्ट ने 42 गेंदों में 89 रन बनाए, जबकि फिन एलन ने 50 गेंदों में 84 रन की नाबाद पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8 छक्के और 17 चौके लगाए। इन दोनों के बीच 175 रनों की अटूट साझेदारी हुई, जो आज तक टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है।

इससे पहले 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में जोस बटलर और एलेक्स हेल्स ने भारत के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में 170 रनों की अटूट साझेदारी की थी। टी20 क्रिकेट में यह न्यूजीलैंड के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। इससे पहले 2020 में वेस्टइंडीज के खिलाफ ग्लेन फिलिप्स और डेवोन कॉनवे ने 184 रनों की साझेदारी की थी।

10 विकेट से जीतने वाली टीमें

वर्ल्ड कप के इतिहास में 10 विकेट से मुकाबला जीतने वाली न्यूजीलैंड छठी टीम बन गई है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका के खिलाफ, साउथ अफ्रीका ने जिम्बाब्वे के खिलाफ, ओमान ने पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ और इंग्लैंड ने भारत तथा यूएई के खिलाफ यह कारनामा किया था। वहीं अब न्यूजीलैंड ने यूएई के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की है।

इस मुकाबले में यूएई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और आर्ययांश शर्मा सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान मोहम्मद वसीम और अलिशान शरफु ने दूसरे विकेट के लिए 100 रन से अधिक की साझेदारी की। अलिशान 55 रन बनाकर आउट हो गए और उनके आउट होने के बाद विकेटों की झड़ी लग गई।

ओपनर्स ने ही खत्म कर दिया मैच

दूसरी ओर मोहम्मद वसीम ने अपना अर्धशतक पूरा किया और 45 गेंदों में 66 रन बनाकर नाबाद रहे। इस दौरान उन्होंने चार चौके और तीन छक्के लगाए। आखिर में मयंक कुमार ने 13 गेंदों में 21 रन की पारी खेलकर यूएई को 170 के पार पहुंचा दिया। न्यूजीलैंड के लिए मैट हेनरी ने चार ओवर में 37 रन देकर दो विकेट लिए। इसके अलावा लॉकी फर्ग्यूसन और कप्तान मिचेल सैंटनर को भी एक-एक सफलता मिली। ग्लेन फिलिप्स ने भी गेंदबाजी में हाथ आजमाया और दो ओवर में 30 रन देकर एक विकेट चटकाया।

174 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की ओपनिंग जोड़ी ने 16 ओवर में ही मैच खत्म कर दिया।

ये भी पढ़ें

अभिषेक शर्मा की सैलरी सुंदर-सिराज से भी कम, लेकिन हर मैच के लिए अलग से मिलेंगे इतने लाख रुपए
क्रिकेट
Sunil Gavaskar on Ishan Kishan vs Sanju Samson

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

T20 World Cup 2026

Updated on:

10 Feb 2026 08:59 pm

Published on:

10 Feb 2026 07:34 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक जीत, ओपनर्स ने मचाया हाहाकार, टी20 वर्ल्डकप इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

USA ने पाकिस्तान के 9 बल्लेबाजों को किया ढेर, 6 बल्लेबाजों से पार नहीं हो पाया दहाई का भी आंकड़ा

PAK vs USA T20 World Cup 2026
क्रिकेट

10 विकेट से टी20 वर्ल्डकप मैच जीतने वाली छठी टीम बनी न्यूजीलैंड, भारत से नहीं हो पाया आज तक

खेल

2 साल से बदले के लिए तड़प रहा था अफगानिस्तान! अफ्रीका ने दी थी करारी शिकस्त, हिसाब होगा बराबर?

AFG vs SA T20 World Cup 2026
क्रिकेट

अभिषेक शर्मा की सैलरी सुंदर-सिराज से भी कम, लेकिन हर मैच के लिए अलग से मिलेंगे इतने लाख रुपए

Sunil Gavaskar on Ishan Kishan vs Sanju Samson
क्रिकेट

ICC के फैसले के बाद बांग्लादेश भी होश में आया, नहीं मिली पेनल्टी तो कहा- हम इंडिया के साथ मिलकर…

Jay Shah
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.