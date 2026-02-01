जयपुर के क्रिकेट प्रेमियों को बड़ा झटका, आईपीएल डेढ़ महीने दूर मगर रॉयल्स का होमग्राउंड तय नहीं

पिछले दो वर्षों से आरसीए को एक एड-हॉक कमेटी चला रही है, जिसे राज्य सरकार ने नियुक्त किया था और जो आरसीए की तीसरी एड-हॉक कमेटी है। कमेटी के अध्यक्ष दीन दयाल कुमावत और अन्य सदस्यों के बीच आंतरिक विवाद चल रहा है, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सदस्यों ने अध्यक्ष पर आरोप लगाए हैं कि दीन दयाल होटल बुकिंग, किट खरीद और खर्च अनुमोदन जैसे महत्वपूर्ण मामलों में अन्य लोगों को दरकिनार कर रहे थे, जिसके बाद राजस्थान खेल परिषद ने कुमावत के खिलाफ जांच शुरू की है। इस विवाद के कारण खिलाड़ियों के चयन, घरेलू टूर्नामेंट और ट्रेनिंग ठप हो गई है।