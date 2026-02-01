11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs NAM: अभिषेक को मिली अस्पताल से छुट्टी, लेकिन नामीबिया के खिलाफ खेलने पर सस्पेंस

अभिषेक शर्मा के खेलने पर भारतीय टीम प्रबंधन मैच से पहले फ़ैसला लेगा। भारतीय बल्लेबाज़ तिलक वर्मा ने मैच की पूर्व संध्या पर प्रेस कॉन्फ़्रेंस में बताया कि अभिषेक को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Feb 11, 2026

Abhishek Sharma smashes 45 sixes

भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा। (Photo Credit - IANS)

Abhishek Sharma, India vs Namibia, T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 18वां मुक़ाबला गत चैम्पियन भारत और नामीबिया के बीच खेला जाएगाव। गुरुवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है। अभिषेक को पेट में इन्फेक्शन की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा था। लेकिन अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है।

अभिषेक शर्मा की अस्पताल से छुट्टी

अभिषेक शर्मा के खेलने पर भारतीय टीम प्रबंधन मैच से पहले फ़ैसला लेगा। भारतीय बल्लेबाज़ तिलक वर्मा ने मैच की पूर्व संध्या पर प्रेस कॉन्फ़्रेंस में बताया कि अभिषेक को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। तिलक ने कहा, "अभिषेक को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उनके पेट में समस्या थी इसलिए वह अस्पताल में भर्ती थे। हम आज उनकी स्थिति देखने के बाद यह फ़ैसला कल लेंगे कि वह खेलेंगे या नहीं। हमारे पास निर्णय लेने के लिए अभी एक दिन और है।"

नामीबिया के खिलाफ खेलने पर सस्पेंस बरकरार

अभिषेक को पेट में संक्रमण के चलते दिल्ली के निजी असप्ताल में भर्ती कराया गया था। मंगलवार को भारत के सहायक कोच रायन टेन डेशकाटे ने कहा था, "अभि (अभिषेक) के पेट में अभी भी कुछ समस्या है, लेकिन हमें उम्मीद है कि वह ठीक होकर इस मैच के लिए तैयार रहेंगे।"

अभिषेक शर्मा टी20 विश्व कप के अपने पहले मुक़ाबले में खाता नहीं खोल पाए थे और पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे। इसके बाद अभिषेक फ़ील्डिंग करने नहीं आए थे। भारतीय तेज गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह भी अस्वस्थ होने के चलते अमेरिका के ख़िलाफ़ मुक़ाबला नहीं खेल पाए थे।

संजू को मिल सकता है मौका

हालांकि बुमराह ने मंगलवार को अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया और उन्होंने भरपूर गेंदबाज़ी भी की। वहीं वॉशिंगटन सुंदर भी भारतीय दल के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक अगर नामीबिया के ख़िलाफ़ मुक़ाबला नहीं खेलते हैं तो उनकी जगह पर संजू सैमसन, इशान किशन के साथ पारी की शुरुआत करते नजर आ सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

11 Feb 2026 07:50 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs NAM: अभिषेक को मिली अस्पताल से छुट्टी, लेकिन नामीबिया के खिलाफ खेलने पर सस्पेंस

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: टोंक में बीसलपुर परियोजना को लेकर बड़ी खबर… 100 करोड़ लागत से 10,500 किसान होंगे लाभांवित

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

अभिषेक शर्मा के बाद अब ये विस्फोटक बल्लेबाज भी हुआ चोटिल, बुमराह की गेंद लगने पर दर्द से कराहते हुए मैदान पर गिरा

ishan kishan injured
क्रिकेट

उस्मान तारिक के सपोर्ट में आए अश्विन, पाकिस्तानी गेंदबाज के एक्शन पर सवाल उठाने पर इस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को दिया करारा जवाब

Usman Tariq Bowling Action row
क्रिकेट

जयपुर के क्रिकेट प्रेमियों को बड़ा झटका, आईपीएल डेढ़ महीने दूर मगर रॉयल्स का होमग्राउंड तय नहीं

खेल

T20 World Cup 2026: संजू सैमसन के पास बहुत बड़ा मौका, नामीब‍िया-पाकिस्तान के खिलाफ प्लेइंग 11 में मौका मिलना तय

Sanju Samson
क्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया टीम में अचानक हुई स्टीव स्मिथ की एंट्री, मिचेल मार्श की चोट के बढ़ाई टीम की चिंता, क्या होंगे टी20 वर्ल्ड कप से बाहर?

Pat Cummins ruled out of T20 World Cup 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.