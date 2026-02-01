अभिषेक शर्मा के बाद अब ये विस्फोटक बल्लेबाज भी हुआ चोटिल, बुमराह की गेंद लगने पर दर्द से कराहते हुए मैदान पर गिरा

ईशान नेट्स में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की गेंद पर बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी बुमराह की एक तेज तर्रार यॉर्कर सीधा ईशान के पैर के अंगूठे पर जा लगी। गेंद इतनी तेज थी कि ईशान दर्द से कराहते हुए मैदान पर लेट गए। चोट कितनी गंभीर है, अभी इसको लेकर कोई अपडेट नहीं आया है। इससे पहले विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को पेट में इन्फेक्शन की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा है। उनके नामीबिया के खिलाफ खेलने की संभावना न के बराबर है।