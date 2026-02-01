उस्मान तारिक के सपोर्ट में आए अश्विन, पाकिस्तानी गेंदबाज के एक्शन पर सवाल उठाने पर इस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को दिया करारा जवाब

इस बयान के बाद अश्विन को सोशल मीडिया पर काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। इसके जवाब में उन्होंने और स्पष्ट करते हुए एक लंबा पोस्ट किया। उन्होंने कहा, "मैं इसे जितना संभव हो उतना साफ कर देना चाहता हूं। सबसे पहले, उनके गेंदबाजी एक्शन की वैधता का फैसला सिर्फ आईसीसी के बॉलिंग एक्शन जांच केंद्र में ही हो सकता है। दूसरा, 15 डिग्री का नियम है, जिसके तहत गेंदबाज को अपनी कोहनी सीधी रखनी होती है। ऑन-फील्ड अंपायर यह तय नहीं कर सकता कि कोई गेंदबाज इस सीमा के अंदर है या नहीं। इसके लिए वास्तविक समय में मशीन की जांच जरूरी है। ऊपर बताई गई कुछ बातें ग्रे एरिया में आती हैं और किसी पर सिर्फ ग्रे एरिया के आधार पर आरोप लगाना गलत है। आखिर में, क्रीज पर रुकना वैध है या नहीं? मेरा मानना है कि यह पूरी तरह वैध है, क्योंकि यह उनका नियमित और दोहराव वाला एक्शन है।"