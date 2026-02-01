IND vs NAM: ईशान किशन ने लगाई छक्कों की झड़ी, एक ओवर में चार सिक्स ठोक मात्र इतनी गेंद पर जड़ा अर्धशतक

किशन ने जोहान्स जोनाथन स्मित के ओवर में चार छक्के जड़ते हुए मात्र 20 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इस दौरान उन्होंने पांच चौके और चार छक्के लगाए। ईशान किशन को इरेसमस ने शिकोंगो के हाथों कैच करा पवेलियन भेजा। वह 24 गेंदों में छह चौके और पांच छक्के की मदद से 61 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे विकेट के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज ने तिलक वर्मा के साथ 31 गेंदों में 79 रनों की साझेदारी निभाई।