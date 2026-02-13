भारत ने नामीबिया को 93 रनों से रौंदा, पाकिस्तान मैच से पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव का पहला रिएक्शन आया सामने

प्लेयर ऑफ द मैच रहे हार्दिक पंड्या की तारीफ करते हुए सूर्या ने कहा कि हार्दिक नई गेंद, पुरानी गेंद और डेथ ओवर… हर स्थिति में गेंदबाजी करते हैं। साथ ही उनका आक्रामक बल्लेबाजी अंदाज टीम को बड़ी मजबूती देता है। उन्होंने कहा कि अहम मैच में हार्दिक का ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ बनना टीम के लिए बड़ा फायदा है। उनका ये कॉन्फिडेंस आगे के मैच में काम आएगा। कुल मिलाकर बात ये है कि सूर्या ने साफ कर दिया कि भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच के लिए पूरी तरह से तैयार। उनके खिलाड़ियों के हौसले सातवें आसमान पर है।