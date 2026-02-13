IPL 2026: संजू सैमसन के बाद यह स्टार खिलाड़ी बना राजस्थान रॉयल्स का नया कप्तान! आज हो सकता है ऐलान

ईएसपीएनक्रिकइन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य कोच कुमार संगकारा ने कप्तान तय करने से पहले कुछ खिलाड़ियों का इंटरव्यू लिया था, जिनमें पराग भी शामिल थे। अंततः संगकारा ने पराग पर भरोसा जताया है। इसका मतलब है कि आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स नए कप्तान और नए हेड कोच के साथ उतरेंगे। राहुल द्रविड़ ने 2025 सीजन के बाद फ्रेंचाइज़ी से अलग होने का फैसला किया था। उस सीजन में टीम 14 में से सिर्फ चार मैच जीतकर अंकतालिका में 9वें स्थान पर रही थी।