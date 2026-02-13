13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IPL 2026: संजू सैमसन के बाद यह स्टार खिलाड़ी बना राजस्थान रॉयल्स का नया कप्तान! आज हो सकता है ऐलान

Rajasthan Royals New Captain, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में राजस्थान रॉयल्स (RR) अपने नए कप्तान और नए कोच के साथ उतरेगा। विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन के फ्रेंचाईजी छोड़ने के बाद नए कप्तान को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब जल्द ही फ्रेंचाईजी इसका आधिकारिक ऐलान करने वाली है। रिपोर्ट्स के [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Feb 13, 2026

Rajasthan Royals

राजस्थान रॉयल्स जल्द करेगा अपने नए कप्तान का ऐलान (Photo - EsonCricInfo)

Rajasthan Royals New Captain, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में राजस्थान रॉयल्स (RR) अपने नए कप्तान और नए कोच के साथ उतरेगा। विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन के फ्रेंचाईजी छोड़ने के बाद नए कप्तान को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब जल्द ही फ्रेंचाईजी इसका आधिकारिक ऐलान करने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रियान पराग को ही टीम का नया कप्तान न्यूक्त किया जाएगा।

पराग बनेंगे राजस्थान रॉयल्स के नए कप्तान

आईपीएल 2025 में संजू सैमसन के चोटिल होने के बाद पराग ने ही टीम की कमान संभाली थी। पराग ने आठ मुकाबलों में कप्तानी की थी। हालांकि उन आठ मैचों में राजस्थान को सिर्फ दो जीत मिली थीं। कप्तानी के उस दौर में पराग का व्यक्तिगत प्रदर्शन प्रभावशाली रहा था। उन्होंने 38.57 की औसत से रन बनाए थे और ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 95 रन की शानदार पारी खेली थी।

कुमार संगकारा को नया कोच बनाया गया है

ईएसपीएनक्रिकइन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य कोच कुमार संगकारा ने कप्तान तय करने से पहले कुछ खिलाड़ियों का इंटरव्यू लिया था, जिनमें पराग भी शामिल थे। अंततः संगकारा ने पराग पर भरोसा जताया है। इसका मतलब है कि आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स नए कप्तान और नए हेड कोच के साथ उतरेंगे। राहुल द्रविड़ ने 2025 सीजन के बाद फ्रेंचाइज़ी से अलग होने का फैसला किया था। उस सीजन में टीम 14 में से सिर्फ चार मैच जीतकर अंकतालिका में 9वें स्थान पर रही थी।

पराग ने सभी सात सीजन RR के लिए खेले हैं

2019 में आईपीएल डेब्यू करने के बाद से पराग ने अपने सभी सात सीजन राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले हैं। पिछले दो सीजन में उन्होंने टीम के सभी मैचों में हिस्सा लिया। 2024 सीजन उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ रहा, जब उन्होंने 52.09 की औसत और 149.21 के स्ट्राइक रेट से 573 रन बनाए। कुल मिलाकर पराग ने राजस्थान के लिए 84 मैचों में 1566 रन बनाए हैं और सात विकेट भी लिए हैं।

ये भी पढ़ें

T20 World Cup Super-8 Scenario: आगे की राह तय करने में अहम होंगे आज के तीन मुकाबले, ऑस्ट्रेलिया को हर हाल में हासिल करनी होगी जीत
क्रिकेट
Tanveer Sangha replaces Adam Zampa

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

IPL 2026

Published on:

13 Feb 2026 01:11 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2026: संजू सैमसन के बाद यह स्टार खिलाड़ी बना राजस्थान रॉयल्स का नया कप्तान! आज हो सकता है ऐलान

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

‘अगर उसने भारत के खिलाफ ऐसा किया तो मैं रिटायरमेंट से वापस आ जाऊंगा’, आमिर ने बाबर आज़म को दिया ओपन चैलेंज

Mohammad Amir Retirement Return, Babar Azam Strike Rate Challenge
क्रिकेट

T20 World Cup 2026 से बाहर हुए ये दो महान खिलाड़ी, चोट के चलते इस टीम का कप्तान अपने देश वापस लौटा

T20 World Cup 2026, Super 8 Qualification Scenario
क्रिकेट

IPL 2026: क्या चिन्नास्वामी स्टेडियम में ही होंगे बेंगलुरु के मैच? RCB के होम ग्राउंड को लेकर आया बड़ा अपडेट

IPL 2026 RCB Home Ground, M Chinnaswamy Stadium Clearance, RCB IPL Victory Stampede,
क्रिकेट

T20 World Cup Super-8 Scenario: आगे की राह तय करने में अहम होंगे आज के तीन मुकाबले, ऑस्ट्रेलिया को हर हाल में हासिल करनी होगी जीत

Tanveer Sangha replaces Adam Zampa
क्रिकेट

T20 World Cup 2026: ‘पाकिस्तान को हल्के में मत लेना’, पढ़ें रोहित शर्मा ने टीम इंडिया को चेतावनी देते हुए ऐसा क्यों कहा

Rohit Sharma warns team India against Pakistan, Rohit Sharma, Pakistan team
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.