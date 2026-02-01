सुपर 8 की रेस से ऑफिशियली बाहर हुई ये टीम, साउथ अफ्रीका का टिकट कन्फर्म, देखें लेटेस्ट अंक तालिका

T20 World Cup 2026 Updated Points Table: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 22वें मुकाबले में आयरलैंड से हारते ही ओमान की टीम सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो गई। इस मुकाबले में आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 235 रन बनाए। जवाब में ओमान की टीम सिर्फ 139 रन पर ही ढेर हो गई। इसके बाद दिन का दूसरा मुकाबला स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच खेला गया, जहां इंग्लैंड ने जीत हासिल कर सुपर 8 में पहुंचने का दावा मजबूत कर लिया। वहीं, दिन के तीसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हराकर सुपर 8 का टिकट पक्का कर लिया।