क्रिकेट

IND vs PAK Live Score Update: सलमान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला, सूर्या के साथ नहीं किया हैंडशेक

IND vs PAK Live Weather Update: कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला होने वाला है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Feb 15, 2026

कोलंबो के मौसम का हाल

कोलंबो का आर प्रेमदारा स्टेडियम (फोटो- X)

IND vs PAK Live Score Update: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 (ICC Men's T20 World Cup 2026) का महामुकाबला शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के कप्तान ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। दोनों कप्तानों ने हैंडशेक नहीं किया। टीम इंडिया 2 बदलाव के साथ मैदान पर उतर रही है। इस मैच की ताजा अपडेट यहां पढ़ें...

पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन

सैम अयूब, साहिबज़ादा फरहान, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आज़म, मोहम्मद नवाज़, शादाब खान, फहीम अशरफ, उस्मान खान (विकेट कीपर), शाहीन अफरीदी, अबरार अहमद और उस्मान तारिक।

पाकिस्तान ने जीता टॉस

पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम बिना बदलाव के साथ उतर रही है तो भारतीय टीम में दो बदलाव हुए हैं। दोनों कप्तान ने हैंडशेक नहीं किया।

ताजा मौसम का हाल (IND vs PAK Live Weather Update)

कोलंबो के मौसम की बात करें तो इस वक्त आसमान में कहीं कहीं बादल दिखाई दे रहें हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि मौसम आगे भी ऐसा बना रहेगा और समय पर टॉस हो पाएगा।

इस मुकाबले से पहले भारत और पाकिस्तान की टीमें टी20 वर्ल्ड कप में आठ बार आमने-सामने हो चुकी हैं, जिसमें सिर्फ एक बार पाकिस्तान ने जीत का स्वाद चखा है। यह जीत 2021 के टी20 वर्ल्ड कप के पहले ही राउंड में आई थी, जब पाकिस्तान ने भारतीय टीम को 10 विकेट से हराया था। इसके अलावा सात मौकों पर भारतीय टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है। इस मुकाबले में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोनों टीमें लगभग बराबरी की नजर आ रही हैं। जहां भारतीय टीम अपने बल्लेबाजों पर भरोसा करेगी, वहीं पाकिस्तान अपनी तेज गेंदबाजी और स्पिन आक्रमण के दम पर भारतीय टीम को मात देने के इरादे से मैदान पर उतरेगी।

भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि अभिषेक शर्मा फिट हो चुके हैं और इस मुकाबले में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दूसरी ओर, पाकिस्तान की बल्लेबाजी लाइन-अप टूर्नामेंट में अब तक कुछ खास नहीं रही है। बाबर आज़म पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है, जबकि सैम आयूब अब तक कोई बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे हैं।

क्या आप जानते हैं?

सबसे रोचक तथ्य यह है कि भारत और पाकिस्तान की टीमें 2014 से अब तक टी20 वर्ल्ड कप में 11 बार आमने-सामने हुई हैं, जिनमें 10 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को जीत मिली है। सिर्फ 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था।

