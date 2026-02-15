IND vs PAK Live Score Update: सलमान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला, सूर्या के साथ नहीं किया हैंडशेक

इस मुकाबले से पहले भारत और पाकिस्तान की टीमें टी20 वर्ल्ड कप में आठ बार आमने-सामने हो चुकी हैं, जिसमें सिर्फ एक बार पाकिस्तान ने जीत का स्वाद चखा है। यह जीत 2021 के टी20 वर्ल्ड कप के पहले ही राउंड में आई थी, जब पाकिस्तान ने भारतीय टीम को 10 विकेट से हराया था। इसके अलावा सात मौकों पर भारतीय टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है। इस मुकाबले में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोनों टीमें लगभग बराबरी की नजर आ रही हैं। जहां भारतीय टीम अपने बल्लेबाजों पर भरोसा करेगी, वहीं पाकिस्तान अपनी तेज गेंदबाजी और स्पिन आक्रमण के दम पर भारतीय टीम को मात देने के इरादे से मैदान पर उतरेगी।