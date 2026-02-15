पिछले टी20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 खेलने वाली यह टीम पहले ही राउंड में बाहर, नामीबिया के खिलाफ जीत के बावजूद खत्म हुआ सफर

यूएसए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मजबूत 199 रन का स्कोर खड़ा किया और फिर गेंद से भी कसा हुआ प्रदर्शन, नामीबिया की टीम इस विशाल लक्ष्य को चेज़ नहीं कर पाई और 20 ओवर में छह विकेट खोकर 168 रन ही बना सकी। यह यूएसए की इस टूर्नामेंट में दूसरी जीत है, पहले उन्होंने नीदरलैंड्स को 93 रनों के बड़े अंतर से हराया था। 2024 विश्व कप में सुपर 8 में पहुंचने वाली यूएसए की टीम ने इस बार भी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन ग्रुप A में उनकी राह मुश्किल रही।