डॉक्टर काउंटी क्रिकेट लीग का शुभारंभ… पहले ही दिन रोमांचक मुकाबले… गंगाशील गोल्डन और रोहिलखंड कैंसर किलर्स ने मारी बाजी

पहले मैच में गंगाशील गोल्डन और मिशन वॉरियर्स आमने-सामने थीं। टॉस जीतकर गंगाशील गोल्डन ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मिशन वॉरियर्स की टीम कप्तान डॉ. आर.पी. सिंह के नेतृत्व में मैदान में उतरी और संयमित बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 150 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया। डॉ. आर.के. सिंह ने 28 रनों की सर्वाधिक पारी खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। लक्ष्य का पीछा करते हुए गंगाशील गोल्डन ने आक्रामक तेवर दिखाए। कप्तान डॉ. अतुल गंगवार ने 44 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि डॉ. विष्णु शर्मा ने 34 रन बनाकर नाबाद रहते हुए टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। टीम ने 17.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर मुकाबला अपने नाम कर लिया। गेंदबाजी में डॉ. दीपक चरण, डॉ. हेमंत सिंह और डॉ. राकेश कुशवाहा ने बेहतरीन प्रदर्शन कर मैच का रुख पलट दिया।