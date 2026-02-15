डॉक्टर काउंटी क्रिकेट लीग का शुभारंभ… पहले ही दिन रोमांचक मुकाबले… गंगाशील गोल्डन और रोहिलखंड कैंसर किलर्स ने मारी बाजी

बरेली। जोश, उत्साह और तालियों की गूंज के बीच बरेली डॉक्टर काउंटी क्रिकेट लीग का भव्य शुभारंभ हुआ और पहले ही दिन मुकाबले रोमांच की चरम सीमा पर पहुंच गए। चौकों-छक्कों की बरसात और गिरते विकेटों के बीच गंगाशील गोल्डन और रोहिलखंड कैंसर किलर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की, यह साबित करते हुए कि बरेली के डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के साथ-साथ क्रिकेट मैदान में भी कमाल दिखाना जानते हैं।
पहले मैच में गंगाशील गोल्डन और मिशन वॉरियर्स आमने-सामने थीं। टॉस जीतकर गंगाशील गोल्डन ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मिशन वॉरियर्स की टीम कप्तान डॉ. आर.पी. सिंह के नेतृत्व में मैदान में उतरी और संयमित बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 150 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया। डॉ. आर.के. सिंह ने 28 रनों की सर्वाधिक पारी खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। लक्ष्य का पीछा करते हुए गंगाशील गोल्डन ने आक्रामक तेवर दिखाए। कप्तान डॉ. अतुल गंगवार ने 44 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि डॉ. विष्णु शर्मा ने 34 रन बनाकर नाबाद रहते हुए टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। टीम ने 17.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर मुकाबला अपने नाम कर लिया। गेंदबाजी में डॉ. दीपक चरण, डॉ. हेमंत सिंह और डॉ. राकेश कुशवाहा ने बेहतरीन प्रदर्शन कर मैच का रुख पलट दिया।
दूसरे मुकाबले में एसआरएमएस किंग्स और रोहिलखंड कैंसर किलर्स के बीच हाई-स्कोरिंग मैच देखने को मिला। पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहिलखंड कैंसर किलर्स ने 20 ओवर में 206 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। डॉ. अनिल गंगवार ने विस्फोटक अंदाज में 70 रन बनाए, जबकि डॉ. ए.के. माहेश्वरी ने 32 रन जोड़कर टीम को मजबूत आधार दिया। जवाब में एसआरएमएस किंग्स की टीम 19 ओवर में 173 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। डॉ. महेश त्रिपाठी ने 28 और डॉ. सौरभ गोयल ने 30 रन बनाकर संघर्ष किया, लेकिन टीम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। गेंदबाजी में डॉ. अनिल गंगवार ने 4 विकेट चटकाए, जबकि डॉ. पवन ने 3 विकेट लेकर मैच को निर्णायक बना दिया।
आगामी दोनों मुकाबले 22 फरवरी को गंगाशील क्रिकेट अकादमी, कमुआ में खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट में गोल्डन गंगाशील, रोहिलखंड कैंसर किलर्स, एसआरएमएस किंग्स और मिशन वॉरियर्स टीमें हिस्सा ले रही हैं। मैच के दौरान टीमों के चेयरपर्सन श्री आदित्य मूर्ति, डॉ. शालिनी माहेश्वरी, डॉ. अंकुर गर्ग तथा डॉ. अर्जुन अग्रवाल मौजूद रहे और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। पहले ही दिन रोमांच, प्रतिस्पर्धा और खेल भावना का शानदार संगम देखने को मिला। बरेली के डॉक्टरों ने यह साबित कर दिया कि वे ऑपरेशन थिएटर में ही नहीं, बल्कि क्रिकेट मैदान पर भी चौके-छक्कों की सर्जरी करने में माहिर हैं।
