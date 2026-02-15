महाशिवरात्रि पर डीएम ने पत्नी संग किया जलाभिषेक… अलखनाथ–त्रिवटीनाथ में पूजा के साथ सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी ली कसौटी

पूजा-अर्चना के बाद डीएम ने मंदिर परिसर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा। साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि पर्व पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए हर स्तर पर तैयारी पुख्ता रहनी चाहिए। महाशिवरात्रि के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट दिखाई दिया। डीएम ने सीसीटीवी कैमरों को सक्रिय रखने, संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने और बैरिकेडिंग व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।