637 में ब्रेस्ट, 958 में सर्वाइकल के संकेत, कैंसर ‘खामोश कातिल’ बनकर दस्तक दे चुका है, क्या आपने कराई जांच

बरेली। यह खबर आपको झकझोर देगी। प्रदेश में चल रहे कैंसर स्क्रीनिंग अभियान के दौरान जो आंकड़े सामने आए हैं, वे सामान्य नहीं, खतरनाक संकेत हैं। 10 फरवरी तक लगे शिविरों की रिपोर्ट बताती है कि 637 महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और 958 महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के लक्षण मिले हैं। यानी हर दिन दर्जनों महिलाएं ‘खामोश’ बीमारी की चपेट में पाई जा रही हैं।