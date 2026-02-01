सपा नेता समेत कई कॉलोनाइजरों पर बीडीए की सर्जिकल स्ट्राइक, 63 बीघा में बन रहीं अवैध कॉलोनियां जमींदोज

दूसरे मामले में 50 बीघा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इसमें सोनू पंजाबी, दिलावर, राजा और सपा नेता नरेश कुमार यादव का नाम सामने आया है। आरोप है कि बिना मानचित्र स्वीकृति सड़कें डलवाई जा रही थीं और प्लॉट तैयार कर बेचने की तैयारी थी। बीडीए की टीम ने यहां भी कड़ी कार्रवाई करते हुए चिन्हांकन और निर्माण को ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर की गड़गड़ाहट के बीच राजनीतिक रसूख भी बेअसर दिखा।