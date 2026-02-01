सपा नेता समेत कई कॉलोनाइजरों पर बीडीए की सर्जिकल स्ट्राइक, 63 बीघा में बन रहीं अवैध कॉलोनियां जमींदोज

बरेली। शहर में बिना अनुमति कॉलोनी काटकर जमीन बेचने वालों पर आखिरकार बुलडोजर गरज गया। सीबीगंज के बंडिया गांव में धड़ल्ले से बस रही अवैध कॉलोनियों पर सोमवार को बीडीए की टीम ने कार्रवाई की। करीब 63 बीघा जमीन पर फैल रहे इस अवैध खेल में सपा नेता का नाम भी सामने आया है। प्रशासनिक सख्ती के बीच जेसीबी चली और प्लाटिंग के निशान, कच्ची सड़कें व बाउंड्रीवाल देखते-देखते मलबे में बदल गईं।
गांव बंडिया में किस्मत अली और हाजी आमरिक करीब 13 बीघा जमीन पर बिना किसी अनुमति के कॉलोनी बसा रहे थे। भूखंडों का चिन्हांकन, कच्ची सड़कें और चारदीवारी तक खड़ी कर दी गई थी। स्थानीय लोगों की शिकायतों के बाद टीम मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण पर सीधे बुलडोजर चला दिया। कुछ ही देर में पूरी प्लाटिंग की तस्वीर बदल गई।
दूसरे मामले में 50 बीघा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इसमें सोनू पंजाबी, दिलावर, राजा और सपा नेता नरेश कुमार यादव का नाम सामने आया है। आरोप है कि बिना मानचित्र स्वीकृति सड़कें डलवाई जा रही थीं और प्लॉट तैयार कर बेचने की तैयारी थी। बीडीए की टीम ने यहां भी कड़ी कार्रवाई करते हुए चिन्हांकन और निर्माण को ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर की गड़गड़ाहट के बीच राजनीतिक रसूख भी बेअसर दिखा।
विशेष कार्याधिकारी अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, अवर अभियंता संदीप कुमार और प्रवर्तन टीम मौके पर मौजूद रही। पुलिस बल तैनात रहा, ताकि किसी तरह की रुकावट न हो। कार्रवाई के दौरान अफरातफरी का माहौल रहा, लेकिन टीम ने पूरी कॉलोनी का ढांचा गिरा दिया।
बीडीए उपाध्यक्ष डॉ ए मनिकंडन ने साफ चेतावनी दी है कि बिना मानचित्र स्वीकृति के न तो कॉलोनी कटेगी और न निर्माण बचेगा। खरीदने वालों को भी सावधान किया गया है कि प्लॉट लेने से पहले प्राधिकरण से अनुमति की पुष्टि जरूर कर लें, वरना लाखों की जमा-पूंजी मलबे में बदल सकती है।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग