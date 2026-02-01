एक करोड़ की सरकारी रकम पत्नी के खाते में ट्रांसफर… डीआईओएस दफ्तर का कर्मचारी फरार, तीन जिलों में पुलिस की दबिश

डीआईओएस राजीव कुमार की ओर से कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में सामने आया कि जून 2024 से दिसंबर 2025 के बीच आरोपी दंपती के निजी खातों में करीब एक करोड़ एक लाख रुपये का लेनदेन हुआ। जांच में संदेह हुआ कि यह रकम डीआईओएस कार्यालय की सरकारी धनराशि से जुड़ी हो सकती है। मामला डीएम के संज्ञान में आने के बाद सख्ती बढ़ी और आरोपी कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। धोखाधड़ी, सरकारी धन हड़पने और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज होते ही इल्हाम शम्सी और उसकी पत्नी अर्शी खातून घर से गायब हो गए। पुलिस जब तक गिरफ्तारी के लिए पहुंचती, उससे पहले ही दोनों फरार हो चुके थे।