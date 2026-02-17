जाम का झंझट होगा खत्म… महर्षि चौक से श्यामगंज पुल तक बनेगी मॉडल सड़क, भूमिगत होंगी बिजली लाइनें

सीएम ग्रिड योजना के दूसरे चरण में स्टेडियम रोड पर डेलापीर से स्टेडियम तक निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। एक ओर का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि दूसरी ओर का काम शीघ्र पूर्ण होने की संभावना है। प्रेमनगर क्षेत्र में भी विकास कार्य प्रगति पर हैं। नगर आयुक्त संजीव मौर्य ने बताया कि तीसरे चरण की डीपीआर शासन को भेज दी गई है। स्वीकृति मिलते ही कार्य प्रारंभ कराया जाएगा और पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं को भी तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। शहर की प्रमुख सड़कों के इस कायाकल्प से बरेली को आधुनिक और व्यवस्थित यातायात तंत्र की ओर एक मजबूत कदम माना जा रहा है।