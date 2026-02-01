16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

हनी ट्रैप: किराएदार बनकर बनाई थीं नजदीकियां, फिर बिछाया 22 लाख की उगाही का जाल, पूजा शर्मा के बाद भाई भी गिरफ्तार

हनीट्रैप के नाम पर ब्लैकमेलिंग के मामले में प्रेमनगर पुलिस ने लगातार दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार को मुख्य आरोपी पूजा शर्मा को जेल भेजने के बाद अब उसके भाई उदित पांडेय को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि भाई-बहन ने मिलकर युवक को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 22 लाख रुपये की डिमांड की।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Feb 16, 2026

बरेली। हनीट्रैप के नाम पर ब्लैकमेलिंग के मामले में प्रेमनगर पुलिस ने लगातार दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार को मुख्य आरोपी पूजा शर्मा को जेल भेजने के बाद अब उसके भाई उदित पांडेय को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि भाई-बहन ने मिलकर युवक को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 22 लाख रुपये की डिमांड की।

पीड़ित मनीष गंगवार निवासी इंद्रानगर ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि आरोपियों ने उन्हें हनीट्रैप में फँसाकर दुष्कर्म जैसे संगीन आरोपों में झूठा मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी। डर और बदनामी के भय से उनसे पहले 10 लाख रुपये वसूल लिए गए। मामला यहीं नहीं थमा, कुछ समय बाद आरोपियों ने फिर से 12 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग कर दी और रकम न देने पर गंभीर धाराओं में फँसाने की धमकी दी।

किराएदार बनकर बनाई नजदीकियां, फिर बिछाया जाल

पीड़ित युवक, जो बिजली विभाग से जुड़ा ठेकेदार बताया जा रहा है, ने शिकायत में कहा कि करीब एक साल पहले उसके परिचित के मकान में पूजा शर्मा किराए पर रहने आई थी। खुद को पति से अलग और दो बच्चों के साथ अकेली बताकर उसने सहानुभूति हासिल की। धीरे-धीरे मेलजोल बढ़ा। खर्च और जरूरत के नाम पर कभी दो-पांच हजार रुपये, कभी अन्य मदद ली जाती रही। आरोप है कि इसी दौरान नजदीकियां बढ़ीं और बाद में यही संबंध ब्लैकमेलिंग का आधार बना। जब युवक को शक हुआ और उसने दूरी बनानी शुरू की तो मामला अचानक पलट गया। आरोप है कि उसके खिलाफ गंभीर आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी गई। पुलिस के मुताबिक, पहले 10 लाख रुपये लिए गए। इसके बाद फिर से 12 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की गई। कुल मिलाकर 22 लाख रुपये की उगाही का प्रयास बताया गया है।

शनिवार को पूजा जेल, अब भाई उदित भी हत्थे चढ़ा

मामला सामने आने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। शनिवार को पूजा शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर सोमवार को उसके भाई उदित पांडेय को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का दावा है कि उदित पूरे घटनाक्रम में सक्रिय भूमिका निभा रहा था, समझौते की रकम तय कराने और दबाव बनाने में उसकी संलिप्तता सामने आई है। एफआईआर में अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। यह भी खंगाला जा रहा है कि क्या पहले भी इसी तरह अन्य लोगों को निशाना बनाया गया था। अधिकारियों का कहना है कि झूठे मुकदमों की धमकी देकर किसी से उगाही करना गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Feb 2026 09:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / हनी ट्रैप: किराएदार बनकर बनाई थीं नजदीकियां, फिर बिछाया 22 लाख की उगाही का जाल, पूजा शर्मा के बाद भाई भी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सपा नेता समेत कई कॉलोनाइजरों पर बीडीए की सर्जिकल स्ट्राइक, 63 बीघा में बन रहीं अवैध कॉलोनियां जमींदोज

बरेली

एक करोड़ की सरकारी रकम पत्नी के खाते में ट्रांसफर… डीआईओएस दफ्तर का कर्मचारी फरार, तीन जिलों में पुलिस की दबिश

बरेली

यूडीआई साइट बैठी तो थम गया सौदों का पहिया, सुबह से दोपहर तक नहीं हुई एक भी रजिस्ट्री, जानें क्यों

बरेली

नगर निगम में नौकरी का दिया झांसा… दस्तावेज लेकर खोल डाला खाता, जब दरवाजे पर पहुंची पुलिस तो उड़ गए होश…

बरेली

अनिल हत्याकांड : मंत्री की फटकार के बाद मुख्य आरोपी गिरफ्तार, परिजनों ने घेरी कोतवाली, जमकर हंगामा

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.