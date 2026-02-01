हनी ट्रैप: किराएदार बनकर बनाई थीं नजदीकियां, फिर बिछाया 22 लाख की उगाही का जाल, पूजा शर्मा के बाद भाई भी गिरफ्तार

पीड़ित युवक, जो बिजली विभाग से जुड़ा ठेकेदार बताया जा रहा है, ने शिकायत में कहा कि करीब एक साल पहले उसके परिचित के मकान में पूजा शर्मा किराए पर रहने आई थी। खुद को पति से अलग और दो बच्चों के साथ अकेली बताकर उसने सहानुभूति हासिल की। धीरे-धीरे मेलजोल बढ़ा। खर्च और जरूरत के नाम पर कभी दो-पांच हजार रुपये, कभी अन्य मदद ली जाती रही। आरोप है कि इसी दौरान नजदीकियां बढ़ीं और बाद में यही संबंध ब्लैकमेलिंग का आधार बना। जब युवक को शक हुआ और उसने दूरी बनानी शुरू की तो मामला अचानक पलट गया। आरोप है कि उसके खिलाफ गंभीर आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी गई। पुलिस के मुताबिक, पहले 10 लाख रुपये लिए गए। इसके बाद फिर से 12 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की गई। कुल मिलाकर 22 लाख रुपये की उगाही का प्रयास बताया गया है।