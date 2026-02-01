यूडीआई साइट बैठी तो थम गया सौदों का पहिया, सुबह से दोपहर तक नहीं हुई एक भी रजिस्ट्री, जानें क्यों

कातिब मुखबिर सिंह ने बताया कि उनके काउंटर से कई क्रेता-विक्रेता लंबा इंतजार कर वापस लौट गए। भोजीपुरा के तुलसीपुर निवासी महेंद्र अपनी पत्नी मुन्नी देवी, भाभी कल्पना देवी और सुमन के साथ रजिस्ट्री कराने पहुंचे थे, लेकिन ढाई बजे तक भी काम नहीं हुआ। इंद्रानगर के इंद्र मोहन सक्सेना सुबह 10 बजे से अपने प्लाट की रजिस्ट्री के लिए पीयूष मिश्र के साथ बैठे रहे। साइट चालू होने के बाद शाम को जाकर उनकी रजिस्ट्री पूरी हो सकी।