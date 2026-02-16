अनिल हत्याकांड : मंत्री की फटकार के बाद मुख्य आरोपी गिरफ्तार, परिजनों ने घेरी कोतवाली, जमकर हंगामा

मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं, कोतवाली पहुंच गए। उन्होंने आरोपी को उनके हवाले करने की मांग की और कुछ लोग उसे सार्वजनिक रूप से दिखाने पर अड़ गए। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर दीपक चतुर्वेदी और सुनगढ़ी कोतवाल नरेश त्यागी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। महिलाओं को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन काफी देर तक हंगामा जारी रहा। बाद में सीओ सिटी ने दो प्रतिनिधियों को बुलाकर मुख्य आरोपी को हवालात में बंद दिखाया। इसके बाद समझाइश पर परिजन अपने घरों को लौट गए।