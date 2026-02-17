अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर… बदायूं रोड पर बस रहीं दो कॉलोनियां ध्वस्त, कॉलोनाइजरों में मची खलबली

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ ए मनिकंडन ने बताया कि पहली कार्रवाई में करीब 10 बीघा जमीन पर भूखंडों का चिन्हांकन कर सड़क डाल दी गई थी, नालियां बन रही थीं और चारदीवारी खड़ी की जा रही थी। वहीं दूसरी जगह करीब 20 बीघा क्षेत्र में भी बिना अनुमति प्लॉट काटे जा रहे थे। नालियां और बाउंड्रीवाल बन चुकी थीं। जांच में सामने आया कि बीडीए से कोई लेआउट स्वीकृत नहीं कराया गया था। टीम ने मशीन बुलाकर बन रही संरचनाओं को तोड़ा और प्लॉटिंग के निशान भी मिटवा दिए।