नशीला पदार्थ पिलाकर हाईस्कूल छात्रा से दुष्कर्म करने वाला अनस गिरफ्तार, परिजन फरार

तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने छात्रा का मेडिकल परीक्षण कराया और साक्ष्य संकलन शुरू कर दिया। नामजद अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। सीओ नवाबगंज नीलेश मिश्रा ने बताया कि आरोपी अनस को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।