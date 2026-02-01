अस्पताल की आड़ में चला रहा था गंदा खेल, स्पा बना देह व्यापार का अड्डा, पुलिस ने मारा छापा, फिर हुआ ये…

बारादरी क्षेत्र के मेडिसिटी हॉस्पिटल के बराबर स्थित सर्वोत्तम हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल पर कथित स्पा सेंटर में देह व्यापार चल रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि सेकेंड फ्लोर पर बने इस स्पा सेंटर में संदिग्ध युवकों और युवतियों की आवाजाही बढ़ गई थी। देर रात तक आना-जाना और बंद कमरों में गतिविधियां आसपास के लोगों को खटकने लगीं। आखिरकार लोगों ने हिम्मत कर पुलिस को सूचना दी।