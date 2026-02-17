कोर्ट परिसर में हाई सिक्योरिटी अलर्ट… एसपी सिटी ने डॉग स्क्वायड, बम निरोधक दस्ता और पीएसी के साथ चप्पे-चप्पे की ली तलाशी

निरीक्षण के दौरान कोर्ट परिसर की सुरक्षा से जुड़े नोडल अधिकारी के साथ बैठक कर सुरक्षा मानकों को और सुदृढ़ करने पर चर्चा हुई। इस दौरान परिसर में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने पर सहमति बनी, ताकि निगरानी तंत्र को और मजबूत किया जा सके और हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। पुलिस प्रशासन ने दोहराया कि कोर्ट परिसर में आने वाले वकीलों, न्यायिक कर्मचारियों और आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से समय-समय पर सुरक्षा समीक्षा और औचक निरीक्षण किए जाते रहेंगे, जिससे किसी भी संभावित खतरे को पहले ही रोका जा सके।