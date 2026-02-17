महाजन अस्पताल में शर्मनाक हरकत… ICU के बाहर सो रही युवती से छेड़छाड़, सुरक्षा गार्ड पर मुकदमा दर्ज, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

पीलीभीत के गजरौला निवासी युवती अपने परिजनों के साथ अस्पताल में भर्ती मरीज की देखभाल के लिए आई थी। वह ICU के सामने हाल में परिवार के साथ सो रही थी। रात करीब एक से डेढ़ बजे के बीच उसे महसूस हुआ कि कोई उसके साथ अशोभनीय हरकत कर रहा है। जैसे ही युवती की आंख खुली, सामने का नजारा देख उसके होश उड़ गए। आरोप है कि अस्पताल का सुरक्षा गार्ड अमर उसके बेहद करीब बैठा था और उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था।