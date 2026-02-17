शत्रु संपत्तियों पर बने पुलिस थाने और मंदिर, 15 दिन में डीवीसी का अल्टीमेटम, जिले भर में 220 शत्रु सम्पत्ति

रिपोर्ट के मुताबिक, 106 शत्रु संपत्तियों को डीबीसी में भेजा जाना है और 85 का नामांतरण शेष है। तहसील सदर में 11 डीवीसी प्राप्त हुई हैं, लेकिन नगर निगम की 45 डीवीसी अब भी लंबित हैं। बहेड़ी में सात वेस्टिंग ऑर्डर अभी प्रक्रियाधीन हैं। महेशपुर अटरिया की संपत्ति पर अलग स्थिति सामने आई कि एक ही गाटा के मिनजुमला में विभाजन के कारण कुल सात डीवीसी तैयार की गईं। प्रशासन ने निर्देश दिया है कि विभाजित गाटों की एकीकृत पार्ट-वार डीवीसी बनाई जाए, ताकि भ्रम खत्म हो।