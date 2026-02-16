नगर निगम में नौकरी का दिया झांसा… दस्तावेज लेकर खोल डाला खाता, जब दरवाजे पर पहुंची पुलिस तो उड़ गए होश…

दिसंबर 2025 में लखनऊ की क्राइम ब्रांच की टीम पीड़ित के घर पहुंची और उनके नाम से खुले एक बैंक खाते में संदिग्ध लेनदेन की पूछताछ की। पुलिस ने बताया कि खाते में कई बार बड़ी रकम जमा और निकासी हुई है। यह सुनकर पीड़ित हैरान रह गया क्योंकि उसने ऐसा कोई खाता स्वयं नहीं खुलवाया था। अगले दिन केनरा बैंक, शाखा राजेन्द्र नगर पहुंचकर जांच कराने पर पता चला कि उसके नाम से खाता खोला गया है और उसमें एक अज्ञात मोबाइल नंबर दर्ज है। यहीं से पीड़ित को पूरे मामले में मोनू कश्यप पर संदेह गहरा गया।