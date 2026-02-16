जांच किए बिना कर दी सर्जरी… ऑपरेशन के बाद महिला की मौत, अस्पताल में बवाल, पहुंची पुलिस

परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद प्रेमावती को तेज दर्द और दिक्कत होने लगी थी। कई बार अस्पताल स्टाफ को बुलाया गया, लेकिन समय पर समुचित इलाज नहीं मिला। उनका कहना है कि 15 फरवरी को अचानक महिला की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। बावजूद इसके डॉक्टरों ने लापरवाही बरती और हालात संभालने में देरी की, जिसके चलते आखिरकार प्रेमावती ने दम तोड़ दिया। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में मातम छा गया। गुस्साए परिजन अस्पताल के बाहर एकत्र हो गए और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ समय तक अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही। परिजनों ने जिम्मेदार डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।