आपका भी फोन हुआ है चोरी या गुम, घबराइए मत, ऐसे पलक झपकते मिलेगा आपका मोबाइल, बरेली पुलिस ने बताया सीक्रेट फॉर्मूला

पहले मोबाइल गुम होने पर लोग थाने के चक्कर काटते थे। अब तस्वीर बदली हुई है। हर शिकायत दर्ज होते ही टीम सक्रिय होती है। आईएमईआई नंबर के जरिए ट्रेसिंग, नेटवर्क कंपनियों से तालमेल और लगातार फॉलोअप और इसी रणनीति ने नतीजे बदले। एसएसपी अनुराग आर्य की सीधी निगरानी में थानों को साफ संदेश दिया गया कि मोबाइल गुमशुदगी को हल्के में लेने की गलती अब बर्दाश्त नहीं होगी। साइबर सेल ने तकनीकी जांच और डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए मोबाइल की लोकेशन खंगाली। कई मोबाइल दूसरे जनपदों से भी बरामद किए गए। लगातार निगरानी और त्वरित कार्रवाई ने रिकवरी की रफ्तार तेज रखी। वॉल्यूम स्कोर सौ प्रतिशत होना इस बात का संकेत है कि संख्या के लिहाज से भी बरेली सबसे आगे रहा।