15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

आपका भी फोन हुआ है चोरी या गुम, घबराइए मत, ऐसे पलक झपकते मिलेगा आपका मोबाइल, बरेली पुलिस ने बताया सीक्रेट फॉर्मूला

मोबाइल गुम हो जाए तो आम आदमी उम्मीद भी छोड़ देता है, लेकिन बरेली पुलिस ने यह सोच बदल दी है। जनवरी 2026 में खोए मोबाइल खोजकर लोगों को लौटाने में बरेली ने पूरे उत्तर प्रदेश में पहला स्थान हासिल कर लिया।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Feb 15, 2026

बरेली। मोबाइल गुम हो जाए तो आम आदमी उम्मीद भी छोड़ देता है, लेकिन बरेली पुलिस ने यह सोच बदल दी है। जनवरी 2026 में खोए मोबाइल खोजकर लोगों को लौटाने में बरेली ने पूरे उत्तर प्रदेश में पहला स्थान हासिल कर लिया। एसएसपी अनुराग आर्य की सख्त मॉनिटरिंग और ताबड़तोड़ कार्रवाई के दम पर पुलिस ने प्रदेश में नंबर वन का ताज पहन लिया।

जनवरी महीने में कुल 219 मोबाइल ट्रेस के लिए दर्ज हुए। इनमें से 130 मोबाइल बरामद कर सीधे उनके मालिकों के हाथ में सौंप दिए गए। रिकवरी प्रतिशत 59.36 रहा, जबकि बरामद मोबाइल की संख्या के आधार पर वॉल्यूम स्कोर सौ प्रतिशत रहा। सत्तर-तीस के फार्मूले से निकला अंतिम स्कोर 71.55 रहा, जिसने बरेली को प्रदेश में पहला स्थान दिला दिया।

गुमशुदगी नहीं, अब प्राथमिकता है बरामदगी

पहले मोबाइल गुम होने पर लोग थाने के चक्कर काटते थे। अब तस्वीर बदली हुई है। हर शिकायत दर्ज होते ही टीम सक्रिय होती है। आईएमईआई नंबर के जरिए ट्रेसिंग, नेटवर्क कंपनियों से तालमेल और लगातार फॉलोअप और इसी रणनीति ने नतीजे बदले। एसएसपी अनुराग आर्य की सीधी निगरानी में थानों को साफ संदेश दिया गया कि मोबाइल गुमशुदगी को हल्के में लेने की गलती अब बर्दाश्त नहीं होगी। साइबर सेल ने तकनीकी जांच और डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए मोबाइल की लोकेशन खंगाली। कई मोबाइल दूसरे जनपदों से भी बरामद किए गए। लगातार निगरानी और त्वरित कार्रवाई ने रिकवरी की रफ्तार तेज रखी। वॉल्यूम स्कोर सौ प्रतिशत होना इस बात का संकेत है कि संख्या के लिहाज से भी बरेली सबसे आगे रहा।

लोगों के चेहरों पर लौटी मुस्कान

बरामद मोबाइल जब मालिकों को लौटाए गए तो कई लोगों की आंखों में राहत साफ झलक रही थी। बैंकिंग, दस्तावेज, फोटो, जरूरी डेटा सब कुछ उसी छोटे से मोबाइल में कैद रहता है। ऐसे में उसका वापस मिलना किसी बड़ी खुशी से कम नहीं। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि यह सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा। मोबाइल गुम होने पर तुरंत सूचना देने और आईएमईआई नंबर सुरक्षित रखने की सलाह दी जा रही है। खोए मोबाइल की वापसी ने साबित कर दिया है, जब निगरानी सख्त हो और मंशा साफ हो, तो नतीजे भी नंबर वन ही आते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

up news

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Feb 2026 06:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / आपका भी फोन हुआ है चोरी या गुम, घबराइए मत, ऐसे पलक झपकते मिलेगा आपका मोबाइल, बरेली पुलिस ने बताया सीक्रेट फॉर्मूला

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से स्मैक की तस्करी कर रहा था हिस्ट्रीशीटर, पुलिस ने किया गिरफ्तार, 50 लाख की खेप बरामद

बरेली

वैलेंटाइन डे पर हुक्का–शराब पार्टी… ‘द शीशा ओसिस’ में पुलिस का छापा, रंगे हाथ पकड़े गए दो युवक

बरेली

डॉक्टर काउंटी क्रिकेट लीग का शुभारंभ… पहले ही दिन रोमांचक मुकाबले… गंगाशील गोल्डन और रोहिलखंड कैंसर किलर्स ने मारी बाजी

बरेली

महाशिवरात्रि पर डीएम ने पत्नी संग किया जलाभिषेक… अलखनाथ–त्रिवटीनाथ में पूजा के साथ सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी ली कसौटी

बरेली

रेलवे ट्रैक पर मिला प्रॉपर्टी डीलर का शव, सिर से बहा रहा था खून, पैर भी टूटा, हत्या या हादसा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोलेगी राज

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.