एसआरएमएस रिद्धिमा में गूंजे ठहाके… दूल्हा भाई ने मचाया धमाल, दर्शक हंसते-हंसते हुए लोटपोट

दोनों संभावित दूल्हों की ओर से लड़की को रिझाने के प्रयास और उस होड़ में की गई मूर्खतापूर्ण हरकतें हास्य का मुख्य केंद्र रहीं। नाटक के स्वप्न दृश्य विशेष रूप से प्रभावशाली रहे, जिन्होंने फैंटेसी और यथार्थ का अनूठा संगम पेश किया। कई उतार-चढ़ाव और गुदगुदाने वाली परिस्थितियों के बाद कहानी एक अप्रत्याशित और सुखद मोड़ पर पहुंचती है, जहां दूल्हा वही बनता है, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वरिष्ठ रंगकर्मी अजय मुखर्जी के निर्देशन में सजा यह नाटक गति और संतुलन के लिहाज से बेहद सशक्त रहा। मंच पर अभिलाष नारायण, निवेदिता दास गुप्ता, आशू, तुषार सौरभ, मधुरिमा बोस, प्रतीक कुमार सिंह, गजेन्द्र यादव, शुभम श्रीवास्तव और उत्कर्ष जायसवाल ने दमदार अभिनय कर दर्शकों का दिल जीत लिया। उनकी कॉमिक टाइमिंग और सधी संवाद अदायगी ने हर दृश्य को जीवंत बना दिया।