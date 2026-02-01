टहलने निकले पूर्व वित्तीय अफसर लापता… 48 घंटे से नहीं लगा सुराग, CCTV खंगाल रही पुलिस

मामला संज्ञान में आते ही एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर थाना प्रेमनगर पुलिस सक्रिय हो गई। इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह और आवास विकास चौकी प्रभारी शुभम सिंह के नेतृत्व में टीम संभावित मार्गों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस बरेली के साथ-साथ बदायूं आदि स्थानों के अस्पतालों, धर्मशालाओं और होटलों में भी पूछताछ कर रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि राजेंद्र कुमार शर्मा धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय रहते थे, ऐसे में धार्मिक स्थलों और गंगा स्नान घाटों पर भी तलाश तेज की जा रही है।