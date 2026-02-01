वैलेंटाइन डे पर हुक्का–शराब पार्टी… ‘द शीशा ओसिस’ में पुलिस का छापा, रंगे हाथ पकड़े गए दो युवक

पुलिस की सख्ती के आगे दोनों आरोपी ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि वे एसएसडी प्लाजा स्थित कैफे में ग्राहकों को बैठाकर अवैध रूप से हुक्का और शराब परोस रहे थे। अब पुलिस यह खंगाल रही है कि कैफे का असली संचालक कौन है और पीछे कौन-कौन लोग जुड़े हैं। प्रेमनगर थाना पुलिस की इस कार्रवाई से साफ हो गया है कि शहर में अवैध हुक्का–शराब अड्डों पर अब सख्ती शुरू हो चुकी है। प्रेमनगर इंस्पेक्टर क्राइम प्रमोद कुमार ने बताया सार्वजनिक स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।