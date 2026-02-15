रेलवे ट्रैक पर मिला प्रॉपर्टी डीलर का शव, सिर से बहा रहा था खून, पैर भी टूटा, हत्या या हादसा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोलेगी राज

थाना प्रभारी निरीक्षक अवधेश सेंगर ने बताया कि जांच में सामने आया है कि कुलवंत गंगवार घर से नाराज होकर रेलवे लाइन की ओर गए थे। ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हुई है। हालांकि पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। शव की सूचना मिलते ही मां पुष्पा देवी, छोटी बहन ज्योति गंगवार, बड़ी बहन पिंकी गंगवार और छोटे भाई रोहित गंगवार का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। गांव में भी मातम छा गया। रविवार सुबह से ही लोगों की भीड़ घर के बाहर जुट गई। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की परिस्थितियों को लेकर पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है।