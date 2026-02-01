कान्हा उपवन में भूख से गायों की मौत का आरोप, गो रक्षा परिषद ने किया हंगामा, गेट पर धरना, मौके पर पहुंची पुलिस

संगठन के अध्यक्ष हेमन्त गंगवार ने बताया कि दोपहर में कार्यकर्ता गायों की स्थिति देखने कान्हा उपवन पहुंचे थे, लेकिन वहां तैनात गार्ड ने गेट खोलने से इंकार कर दिया। गार्ड का कहना था कि बिना लिखित आदेश किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हो गई। कार्यकर्ताओं का कहना था कि यदि सब कुछ ठीक है तो उन्हें अंदर जाकर हालात देखने से क्यों रोका जा रहा है। बात बढ़ते-बढ़ते हंगामे में बदल गई। आक्रोशित कार्यकर्ता गोशाला के मुख्य गेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने नगर निगम प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और गोशाला की व्यवस्थाओं की उच्च स्तरीय जांच की मांग की।