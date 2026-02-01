मुंबई जाने वाले यात्रियों को राहत, लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस में लगे आधुनिक एलएचबी कोच, यात्रियों को मिलेगी ये सुविधा

एलएचबी कोच पारंपरिक कोच की तुलना में करीब दो मीटर लंबे होते हैं। इसकी वजह से इनमें सीटों की संख्या अधिक होती है, जिससे ज्यादा यात्रियों को सफर की सुविधा मिल सकेगी। बेहतर सस्पेंशन सिस्टम के चलते झटके कम लगते हैं, जिससे लंबी दूरी की यात्रा ज्यादा आरामदायक बनती है। यात्रियों ने भी पहले ही दिन सफर को ज्यादा स्मूद और सहज बताया। इन कोचों में बायो-टॉयलेट की सुविधा दी गई है, जिससे ट्रैक पर गंदगी नहीं फैलती और स्वच्छता बनी रहती है। रेलवे की ओर से स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलाए जा रहे अभियान के अनुरूप यह कदम अहम माना जा रहा है।