14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

गौकशों पर कहर बनकर टूटी बरेली पुलिस, मुठभेड़ में हिस्ट्रीशीटर समेत दो गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, सिपाही भी घायल

भोजीपुरा थाना क्षेत्र में शनिवार तड़के गौकशी की फिराक में जुटे बदमाशों और पुलिस के बीच सीधी भिड़ंत हो गई। जंगल में छिपकर वारदात की तैयारी कर रहे आरोपियों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Feb 14, 2026

बरेली। भोजीपुरा थाना क्षेत्र में शनिवार तड़के गौकशी की फिराक में जुटे बदमाशों और पुलिस के बीच सीधी भिड़ंत हो गई। जंगल में छिपकर वारदात की तैयारी कर रहे आरोपियों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में चली गोली ने एक बदमाश को जमीन पर गिरा दिया, जबकि एक सिपाही की बांह को छूती हुई गोली निकल गई।

थाना भोजीपुरा पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम सिघांई कायस्थान के जंगल में कुछ लोग गौकशी की साजिश रच रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम हरकत में आई और जंगल की तरफ बढ़ी। जैसे ही पुलिस ने बदमाशों को घेरना चाहा, अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। करीब 2:10 बजे शुरू हुई इस गोलीबारी में एक गोली कांस्टेबल रिंकू की बाजू को छूते हुए निकल गई। गनीमत रही कि वह बाल-बाल बच गए।

पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। इसी दौरान राजू पुत्र अली जान कुरैशी निवासी मोलागढ़ के बाएं पैर में गोली लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। तलाशी में उसके पास से एक अवैध 315 बोर तमंचा, एक खोखा, दो जिंदा कारतूस और एक अवैध छुरी बरामद हुई। मौके से इकराम पुत्र छोटन निवासी वार्ड-9 धौराटांडा को भी गिरफ्तार किया गया। उसके पास से गौकशी के उपकरण बरामद हुए। हालांकि बाकी बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने जंगल और आसपास के इलाकों में कॉम्बिंग शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक घायल राजू पर पहले से करीब 18 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। दोनों गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ थाना भोजीपुरा में मुकदमा दर्ज किया गया है। घायल बदमाश और घायल सिपाही को इलाज के लिए सीएचसी भोजीपुरा भेजा गया है। पुलिस का दावा है कि फरार बदमाशों को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Feb 2026 02:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / गौकशों पर कहर बनकर टूटी बरेली पुलिस, मुठभेड़ में हिस्ट्रीशीटर समेत दो गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, सिपाही भी घायल

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सपनों के जाल में फंसा युवक… मैट्रिमोनियल से शुरू हुआ इश्क, निवेश के नाम पर 13 लाख समेटकर फरार हुई युवती

बरेली

प्यार पर पुलिस का पहरा… वैलेंटाइन डे पर बरेली में सख्त पहरा, पार्क–रेस्टोरेंट बने पुलिस छावनी

बरेली

अब सड़क पर जरा सी गलती भी पड़ेगी भारी, एक साल में पांच चालान होते ही लाइसेंस होगा सस्पेंड

बरेली

लोकसभा में गूंजा सवाल, बरेली में गूंगी रहीं फाइलें, पांच साल जमीन खोजते रहे अफसर, हेल्थ प्रोजेक्ट लखनऊ उड़ गया

बरेली

बड़े बेटे के सामने बाप बना ‘जल्लाद’! शक्ल नहीं मिलने पर छोटे मासूम की कर डाली नृशंस हत्या

father brutally murders son after failing to find his face know what sensational case bareilly
बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.