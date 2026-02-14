गौकशों पर कहर बनकर टूटी बरेली पुलिस, मुठभेड़ में हिस्ट्रीशीटर समेत दो गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, सिपाही भी घायल

पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। इसी दौरान राजू पुत्र अली जान कुरैशी निवासी मोलागढ़ के बाएं पैर में गोली लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। तलाशी में उसके पास से एक अवैध 315 बोर तमंचा, एक खोखा, दो जिंदा कारतूस और एक अवैध छुरी बरामद हुई। मौके से इकराम पुत्र छोटन निवासी वार्ड-9 धौराटांडा को भी गिरफ्तार किया गया। उसके पास से गौकशी के उपकरण बरामद हुए। हालांकि बाकी बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने जंगल और आसपास के इलाकों में कॉम्बिंग शुरू कर दी है।