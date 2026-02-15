एफआईआर पर बवाल, मंत्री बोले कोतवाल से तुझे ‘नौकरी करना सिखा दूंगा’, फिर भी नहीं हुआ सस्पेंशन, पुलिस ने हवा में उड़ाए तेवर

पीलीभीत। संदिग्ध मौत के मामले में एफआईआर दर्ज न होने पर गुस्से से लाल गन्ना राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार का पारा उस वक्त सातवें आसमान पर पहुंच गया, जब शहर कोतवाल जवाब देने में हकलाते नजर आए। पीडब्ल्यूडी गेस्टहाउस में परिजनों के हंगामे के बीच मंत्री ने खुलेआम लताड़ लगाई “तुम्हें नौकरी करना सिखा दूंगा” एसपी सुकीर्ति माधव मौके पर आए, इंस्पेक्टर को तत्काल निलंबित करने के निर्देश भी दिए गए, यहां तक कि मामला मुख्यमंत्री के सामने रखने की चेतावनी तक दी गई।