14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

इश्क का जाल बना ब्लैकमेल का हथियार… हनीट्रैप क्वीन पूजा गिरफ्तार, झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर ऐंठे थे 10 लाख

प्रेमनगर थाना क्षेत्र में हनीट्रैप के जरिए लोगों को फंसाकर लाखों रुपये ऐंठने वाली महिला को आखिरकार पुलिस ने दबोच लिया। दोस्ती, प्यार और भरोसे का जाल बिछाकर शिकार फंसाना और फिर दुष्कर्म जैसे गंभीर मुकदमे में फँसाने की धमकी देकर मोटी रकम वसूलना यही आरोपी महिला का खेल था।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Feb 14, 2026

बरेली। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में हनीट्रैप के जरिए लोगों को फंसाकर लाखों रुपये ऐंठने वाली महिला को आखिरकार पुलिस ने दबोच लिया। दोस्ती, प्यार और भरोसे का जाल बिछाकर शिकार फंसाना और फिर दुष्कर्म जैसे गंभीर मुकदमे में फँसाने की धमकी देकर मोटी रकम वसूलना यही आरोपी महिला का खेल था।

इन्द्रानगर निवासी मनीष गंगवार ने पुलिस को बताया कि महिला ने पहले नजदीकियां बढ़ाईं, फिर संबंध बनाए और उसके बाद असली चेहरा सामने आया। आरोप है कि महिला ने दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देकर पहले 10 लाख रुपये ऐंठ लिए। जब लालच बढ़ा तो 12 लाख रुपये और मांगे गए। रकम न देने पर जिंदगी बर्बाद करने की धमकी दी जाने लगी।

पुलिस ने बिछाया जाल, सुबह ही दबोची गई आरोपी

मामला सामने आते ही प्रेमनगर पुलिस हरकत में आई। शनिवार सुबह करीब 10:20 बजे मुखबिर की सूचना पर आरोपी पूजा शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। वह वीर सावरकर नगर, इज्जतनगर की रहने वाली है पुलिस ने उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद किया है, जिसमें कई अहम सुराग मिलने की बात कही जा रही है।

पैसों की हवस ने बनाया हनीट्रैप क्वीन

पूछताछ में सामने आया कि आरोपी का अपने पति से विवाद चल रहा था और वह दो बेटियों के साथ अलग रह रही थी। आय का कोई स्थायी जरिया न होने का हवाला देते हुए उसने इस रास्ते को चुना। पहले दोस्ती, फिर घूमना-फिरना और खर्च के नाम पर पैसे लेना, और जब मौका मिला तो झूठी शिकायत दर्ज कराकर समझौते के नाम पर 10 लाख रुपये वसूल लिए। इसके बाद दोबारा 12 लाख की मांग कर दी। पुलिस ने मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर ली है। इस गिरफ्तारी के बाद शहर में हनीट्रैप गिरोहों में हड़कंप मचा है। पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Feb 2026 04:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / इश्क का जाल बना ब्लैकमेल का हथियार… हनीट्रैप क्वीन पूजा गिरफ्तार, झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर ऐंठे थे 10 लाख

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गौकशों पर कहर बनकर टूटी बरेली पुलिस, मुठभेड़ में हिस्ट्रीशीटर समेत दो गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, सिपाही भी घायल

बरेली

सपनों के जाल में फंसा युवक… मैट्रिमोनियल से शुरू हुआ इश्क, निवेश के नाम पर 13 लाख समेटकर फरार हुई युवती

बरेली

प्यार पर पुलिस का पहरा… वैलेंटाइन डे पर बरेली में सख्त पहरा, पार्क–रेस्टोरेंट बने पुलिस छावनी

बरेली

अब सड़क पर जरा सी गलती भी पड़ेगी भारी, एक साल में पांच चालान होते ही लाइसेंस होगा सस्पेंड

बरेली

लोकसभा में गूंजा सवाल, बरेली में गूंगी रहीं फाइलें, पांच साल जमीन खोजते रहे अफसर, हेल्थ प्रोजेक्ट लखनऊ उड़ गया

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.