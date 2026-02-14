इश्क का जाल बना ब्लैकमेल का हथियार… हनीट्रैप क्वीन पूजा गिरफ्तार, झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर ऐंठे थे 10 लाख

पूछताछ में सामने आया कि आरोपी का अपने पति से विवाद चल रहा था और वह दो बेटियों के साथ अलग रह रही थी। आय का कोई स्थायी जरिया न होने का हवाला देते हुए उसने इस रास्ते को चुना। पहले दोस्ती, फिर घूमना-फिरना और खर्च के नाम पर पैसे लेना, और जब मौका मिला तो झूठी शिकायत दर्ज कराकर समझौते के नाम पर 10 लाख रुपये वसूल लिए। इसके बाद दोबारा 12 लाख की मांग कर दी। पुलिस ने मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर ली है। इस गिरफ्तारी के बाद शहर में हनीट्रैप गिरोहों में हड़कंप मचा है। पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।